Tuba Ünsal: Tesadüfün böylesi
Tuba Ünsal, Yılmaz Erdoğan ile buluşmasına dair açıklamada bulundu. Ünsal, 'Vizontele Tuuba' filminde başrolü paylaştığı Erdoğan ile tesadüfen karşılaştıklarını söyledi
Giriş: 21 Nisan 2026 - 08:36
Yılmaz Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde 2003 yapımı 'Vizontele Tuuba' filminde başrolü paylaştığı Tuba Ünsal’la buluştuğu haberlere yansımıştı. Yılmaz Erdoğan sorular üzerine Nişantaşı’nda tesadüfen karşılaştıklarını söylemişti.
Tuba Ünsal da buluşmaya dair bir paylaşımda bulundu. Tuba Ünsal birlikte çektirdikleri fotoğrafı önceki gün sosyal medya hesabında şu notla paylaştı: Yolda yürürken canım noodle çekti, önüme noodle’cı çıktı. Sadece üç masa var. 2 dakika sonra içeri Yılmaz Erdoğan girdi. Bıdır bıdır konuşmayı o kadar özlemişiz ki. 3 saat. Tesadüfün böylesi.
