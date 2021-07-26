TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde AR-GE Personeli, AR-GE Teknisyeni, Teknik ve Destek Personeli gibi pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 128 işçi alınacak. İşçi alımı yapılacak pozisyonlar, başvuru şartları ve başvuru tarihleri https://www.tubitak.gov.tr sayfasında adaylarla paylaşıldı.

TÜBİTAK BİLGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

TÜBİTAK BİLGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Başvuruların en geç 16/08/2021 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en

fazla 2 (iki) pozisyona başvuru yapabilecektir.

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TÜBİTAK BİLGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, tecilli veya muaf

olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.