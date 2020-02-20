AA

TÜBİTAK Başkanı Mandal, yeni dönemde İngiltere'yle yapılabilecek iş birliği potansiyeli ve TÜBİTAK destek programlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından düzenlenen, Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı kapsamında çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Mandal, "Türkiye'den bir üniversite ve sanayi ile İngiltere'den bir üniversite ve sanayinin eş zamanlı başvurabileceği bir proje üzerine çalıştay düzenlemeyi planlıyoruz. İki ülkenin de ihtiyaçları ve ortak kazanımları noktasında yeni ve heyecan verici bir program tipi olacak. Bizim destekleme modelimizle İngiltere'deki eşdeğer ajansın modeli aynı." ifadelerini kullandı.

Mandal, hem üniversite hem de sanayinin desteğiyle etki değeri daha yüksek bir program ortaya çıkarılabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İngiltere'nin deneyimlemiş olduğu üniversite sanayi arayüzlerine ilişkin sanayinin özellikle merkezde olduğu araştırma merkezi yapıları var. Bizim de TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması platformumuz merkezde sanayinin olup çevresinde üniversiteler, KOBİ'ler ve arayüzlerin birlikte olmasıyla onlarınkine çok benziyor. Bunları bir araya getireceğiz, anahtar kelimemiz de iş birliği yapmak yerine birlikte nasıl iş yapabiliriz. Dünyada trend bu. İngiltere ve Türkiye arasındaki mevcut araştırma temelli teknoloji geliştirme odaklı iş birliklerinin artırılmasına yönelik adımlar atıldı. İngiltere'nin Brexit süreci, onların bize bizim de onlara yönelik yeni stratejik iş birliği potansiyellerini doğuruyor. Biz geçmişte İngiltere ile daha fazla proje temelli, hocalarımızı, firmalarımızı ve üniversitelerimizi destekliyorduk. Fakat yeni süreçte bizim kurum olarak bakışımızda daha fazla araştırma projelerini desteklemeye devam etmek var."

"SANAYİ İLE ÜNİVERSİTE BİRLİKTE OLSUN İSTİYORUZ"

Desteklenilen projelerden daha fazla çıktı, refah seviyesini artırma ve güvenliğe katkı beklediklerini aktaran Mandal, "Bunların ne gibi etkileri var tespit ederek sanayi ile üniversitenin proje içinde birlikte olmasını istiyoruz. İngiltere tarafıyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettik. Araştırmayı desteklemenin ötesinde sonuçların çıkartacağı katma değer, etki, toplumsal refah düzeyini artırma faydası neler olacak bunları konuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

Mandal, görüşmelerinin devam ettiğini ve iki tarafın da ortak olacağı temayı belirleyeceklerini belirterek, "Daha fazla üretim ve imalat sanayisine odaklanacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da bu konuya daha çok odaklanmamızı istiyor. Türkiye'nin de çünkü en güçlü olduğu taraf bu. İki ülkenin de kazanımları olacak. dijitalleşmenin içinde olduğu ama genel ekseni imalata dayalı olan bir çalıştay ve çağrı programını planlıyor olacağız." şeklinde konuştu.

"DİJİTALLEŞME ÖN PLANDA"

Bireysel Genç Girişimci Programı başvurularının 28 Şubat'a kadar devam ettiğini hatırlatan Mandal, sözlerine şöyle devam etti:

"Program 6 yıldır devam ediyor ve çok sayıda destek verildi. Bunun ilk aşamasında 30 tane uygulayıcı kurum var. Bu konuda yetkin kim varsa Teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri, firmalar ve bankalar gibi. Girişimci bunlardan birini seçiyor ve o esnada iş fikri plana dönüşüyor. Firma kurma aşaması ve işe dökmenin eğitimini alıyor. Bu aşamadan sonra başarılı olanlar TÜBİTAK'a başvuruyor. Değerlendirme sonrasında yılda iki kez çağrıya çıkıyoruz. Biz tüm sanayiye yönelik programlarımızda oransal bir destek veriyoruz. Bundan kasıt yüzde 40-70 arasında harcamasını biz karşılıyoruz fakat bu programda yüzde yüz miktarın verilmesi söz konusu. Yani verilen 200 bin liranın bir oransalı yok. 1512 adıyla biliniyor bu programımız. Programın takibinde 1507 diye 600 bin liraya çıkan yüzde 75 hibe oranıyla ikinci programa başlayabiliyor firmalar, böylece dışardan yatırımcı bulma ve işini büyütme fikrini ticarete dönüştürebilme imkanı doğuyor."

Mandal, bu program kapsamında alan sınırı olmadığını fakat daha çok dijitalleşmenin ön planda olduğu yazılım firmaları, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, imalat sektörü ve IT alanlarında firmaların desteklendiğini aktardı.

"TÜBİTAK SADECE DESTEK VERMEKLE KALMIYOR"

Desteklerin sonradan kontrolünün yapılmasına yönelik bir programları olduğunu belirten Mandal, "Bu da daha önce bizden destek almış firmaların yatırım bulması pazarlama ve tanıtım süreçleri, yeni destek ihtiyaçları ve büyüme aşamalarının desteklenmesine yönelik. Firmalara farklı destek sağlasanız da program sonunda yaşam imkanı bulamadıkları oluyor. O yüzden bir sonraki aşamada bireysel mentorlar atıyoruz firmalara. Bulunduğu pozisyon neyse daha üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mandal, destek süreçlerini son raddeye kadar götürmeye çalıştıklarını kaydederek, "Türkiye'deki girişim ekosistemini geliştirmeye uğraşıyoruz. Milli teknoloji hamlesini başarı noktasına getirmek ve dünyada 10 büyük ekonomiye girmek için sadece destek vermek değil girişimlerin çoğunun devam etmesi, büyümesi ve ticarileşmesi modelleri üzerine çalışıyoruz." dedi