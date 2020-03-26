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Dünyayı saran yeni tip koronavirüs Kovid-19'a yönelik portal hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,Kovid-19 ile mücadelede atılan adımlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Varank, Varank, bu dönemde bilimin ve teknolojinin gücünden maksimum seviyede faydalanılması gerektiğine dikkati çekerek, yeni bir uygulama olarak geliştirilen "TÜBİTAK COVID-19" portalını da devreye aldıklarını söyledi.

ARAŞTIRMACILARA ÖZEL BÖLÜM

Portalın, bilim ve teknoloji odaklı süreçlerde "birlikte başarma" anlayışıyla tasarlandığını aktaran Varank, burada Kovid-19 ile ilgili Türkiye'nin yetkinliklerine, güncel bilgilere, akademik araştırma ve makalelere yer verdiklerini anlattı.

Varank, "covid19.tubitak.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek portalda, araştırmacılara özel bir bölüm oluşturduklarını ifade ederek, "Ülkemizde bu konuda çalışan tüm araştırmacılar, bilgi, tecrübe ve veri paylaşımını bu portal üzerinden yapabilecek." dedi.

— Murat KURUM (@murat_kurum) March 26, 2020