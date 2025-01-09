Tüfekle oynarken kardeşini vurdu!

Muş'un Malazgirt ilçesinde B.K.’nin (15), tüfekle oynarken kazara vurduğu kız kardeşi Ş.K. (13), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, önceki gün saat 09.30 sıralarında Aslankaya köyünde meydana geldi. 5 çocuklu ailenin en büyüğü olan B.K.'nın oynadığı pompalı tüfek, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, B.K.’nin kardeşi Ş.K.'ye isabet etti.