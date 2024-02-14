Tugay: Körfez'de yüzebileceğimize inanıyorum

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Habertürk'ten Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin sorularını yanıtladı. Tugay İzmir'le ilgili olarak projelerini şöyle anlattı:

İlçe belediyesindeki yaptıklarımızı mikro model olarak insanlarımıza anlatarak daha üst ölçekli modelleri İzmir'in genelinde uygulayacağımızı söylemeye çalışıyorum. Daha yeşil bir kent olması açısından Karşıyaka'da 100 bin ağaç diktik. Kent ormanı projemiz dünyada ilktir. 1 yılda 50 binden hayvanı kısırlaştırdığımız veterinerlik hizmeti gerçekleştirdik. Sosyal belediyeciliği bütün İzmir'e yayacağız.

"90 DAKİKA UYGULAMASI GERİ GELECEK"

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Bir İzmir'li olarak olan biteni gördüm, gözlemledim. Genel anlamda şikayetlere yol açan su baskınları var. Bunların yaşandığı bölgelerde suyu drene eden ve terfi istasyonlarını hemen aktive edeceğimizi söyleyebilirim. Trafiği rahatlatmak için derhal başlayacağımız akıllı trafik sistemi, kavşak düzenlemeleri, yol genişletme çalışmalarımız var. Bizden beklenen şey 90 dakika uygulamasının geri gelmesi otobüslerde. Öğrencilerin daha uygun fiyatta taşınması projeleri hayata geçireceğiz.

"İÇME SUYU FİYATINI DÜŞÜRECEĞİZ"

İçme suyunun fiyatını aşamalı olarak düşüreceğiz. İki sene içerisinde İzmirliler en uygun fiyatlı suyu kullanacak. İzmir'de suyun elde edilmesi biraz daha yüksek maliyetli. Bu gideri nötralize edecek bazı önlemler almamız lazım. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla bunu yapacağız. Su fiyatı makul fiyata gelecektir. Biraz daha sosyo ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımız için de temel ihtiyaçlarda çok makul bir ücretlendirmeyi sunacağız.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK ÇALIŞMALAR"

Projelerimizi çok yakında, 1 hafta içerisinde yapacağımız lansmanla tüm İzmir halkına duyuracağız. Çöpü ayrıştırma, yakarak bertaraf etme, depolanma alanlarından kurtulmak gibi bir düşüncemiz var. Çöpten hem elektrik elde edeceğiz hem de depolama alanımıza ihtiyaç kalmayacak. Belki dünyaya örnek olacak çalışmalar olacak.

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"DERELERİ REHABİLİTE EDECEĞİZ"

İzmir Büyükşehir Belediyemizin halihazırda çalışmaları var. Son zamanlarda ciddi düzelme var. İzmir'in bir kanal master planı var. Biz bu çalışmaları hızlandırarak, dereleri rehabilite ederek, koku sorununu çok kısa zamanda çözebileceğime inanıyorum. Gerçekten yüzebileceğimize inanıyorum. Bir sirkülasyon kanalını çok kısa bir zamanda yapacağız.

"TOPLU KONUT YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Depremler bizim için ders niteliğinde oldu. Bizzat kendimiz de yaşadığımız için. Yapılmakta olan bazı çalışmalar var. Mikro bölgeleme, bina envanter çalışması tamamlandı. Arkasından da kentsel dönüşümü kolaylaştıracak revizyon kararları almayı düşünüyoruz. Rezerv alanlarında belediye eliyle toplu konut yapmayı düşünüyoruz.

"İZMİR DÜNYANIN GÖZDE KENTİ OLACAK"

Hayatın hemen hemen tamamını İzmir'de geçirmiş ve siyasi yaşamının da tamamı İzmir'de olan, İzmir'e dair büyük hayallerim, değerli hayallerim var. İzmir'in kent kültürü, yaşam şekliyle özel bir şehir olduğunu düşünüyorum. Bunu korumamız hepimiz için çok değerli. İzmir'i önce Türkiye sonra dünyanın gözde kentlerinden biri yapmayı hedefliyoruz. Cenevre gibi uluslararası bir merkez. Dünya içinde bir ticaret merkezi olabilir. Londra gibi ekonomisi güçlü, Madrid gibi eğlencesi olan bir şehir. İzmir'in dünyanın incisi yapma yolunda çalışacağız.

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"ORTADA AŞIK OLDUĞUM BİR ŞEHİR VAR"

Belediye başkanı adaylığı onuru verilince benim için önemli oldu. Yoksul insanlar, yaşlılar, ihtiyacı olan herkes. Bir insanın bize sorununu iletmesi ve bizim bir şey yapabilmemiz hakikaten özel durum. Bu alanda başarılı olduğunuzu görünce daha büyük işler yapmak istiyorsunuz. Aşık olduğunuz şehir var. Birbirinden çok çok farklı şeyler istiyor insanlar. Her ne iletilirse iletilsin, temizlik olur, kapısının önünde tamirat olur, yaşadığı işyeriyle ilgili sorun olur, sosyal yardıma ihtiyacı vardır, engelli insanın ihtiyacı olur. Yaşlı insanların hastaneye gidişlerinde yardımcı olabiliyorsunuz. Bir tesis yapıyorsunuz, o tesis bir cennete dönüşebiliyor.

"ÇOK AZ BELEDİYENİN YAPTIĞI İŞ"

Karşıyaka 95 projesi Türkiye'de çok az belediyenin yaptığı bir şey. Yeni doğan bebeğe ne yapacağını bilmeyen annenin yanında olan bir belediye görevlisi. Nasıl besleyeceği, temizleyeceği, uyutacağını öğrettiği zaman. Bazen çocuğun bezi alınamayabiliyor, ihtiyaçları karşıladığında inanılmaz bir hizmet veriyorsunuz. Ayrıca kültür sanatı destekliyoruz.

"30 ADAYIMIZ DA ÇOK HEYECANLI"

Mükemmel bir takım modeli olacak. Birbirini tamamlayan, destekleyen. Şu anda CHP'nin İzmir'de aday olarak gösterdiği 30 arkadaşımız da üstün nitelikleri, birikimleri olan insanlar. Birbirimize takım olma sözü verdik. İyi fikirlerde buluşmayı konuştuk. Arkadaşlarımızın hepsi çok motiveler. Dünyanın en güzel ilçelerini yönetmenin eşiğinde olmak inanılmaz bir duygu. Arkadaşlarımızı çok heyecanlı görüyorum. Yarın salonda mutlaka bir coşku, birlik ve beraberlik yaşayacağız.