Tuğba Yurt: Artık çalışma ve üretme zamanı

"Artık çalışma ve üretme zamanı" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; "Açmayalım" adlı şarkısını 24 Aralık'ta müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan Tuğba Yurt, önceki gün yeni şarkısının klip çekimi için Göktürk'teydi.

"BÜYÜK BİR HEYECAN KAPLADI BENİ"

Çekim sonrası gazetecilerle sohbet eden Yurt, "Duygusal ve bu aylara uygun bir şarkıyla geliyorum. Şarkıyı seslendirdiğim ilk günden itibaren büyük bir heyecan kapladı beni. 'Açmayalım'a rakip olarak 'Benim O' şarkımı görüyorum. Daha iyi bir reaksiyon göstereceğinden şüphem yok." şeklinde konuştu.

"ARTIK ÇALIŞMA VE ÜRETME ZAMANI"

Konser maratonuna da devam eden Tuğba Yurt, "Pandeminin pik yaptığı dönemde yeterince oturup, dinlendim. Artık çalışma ve üretme zamanı. Bir yandan konserlerimize devam ederken, bir yandan da stüdyoda yeni şarkılar için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.