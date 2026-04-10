Tuğçe Tayfur: Babalığına laf söyletmem

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, Etiler'de görüntülendi. Tayfur, boşanma davası açtığı eşi Muhammet Aydın ile yeniden barıştıklarına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Aydın ile evliliğinden iki çocuğu olan Tayfur, "Ani karar vermemek lazım. Çocuklar söz konusu olduğunda bazı şeylere zaman tanımak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"LAF EDEN KARŞISINDA BENİ BULUR"

İlişkisine bir şans daha verdiğini ima eden Tuğçe Tayfur, "Bir şeyler yaşansa da çocuklar için düşünmemiz gerekiyor. Aramızda ne yaşanırsa yaşansın Muhammet çok iyi bir baba, asla çocuklarının bir şeyini eksik etmez. Babalığına laf eden karşısında beni bulur" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Tuğçe Tayfur, 2023 yılında evlendiği Muhammet Aydın tarafından aldatıldığını iddia ederek, boşanma davası açmıştı. Çiftin geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda tartışırken görüntülenmişti. Tuğçe Tayfur, boşanma konusunda kesin kararlı olduğunu ifade ederek, "Barışma falan yok. Çabalama çalışmaları var. Benim kararım kesin" demişti. Yaşananların ardınddan Tuğçe Tayfur, eşinin fotoğrafını paylaşarak, barışma sinyali vermişti.

Öte yandan merhum sanatçı Ferdi Tayfur, kızının bu evliliğine karşı çıkmış ve kızının nikâhına katılmamıştı.

Tuğçe Tayfur, 2009'da evlendiği ilk eşi Tolga Ertuğrul'dan 2010'da boşandı. Tuğçe Tayfur, ikinci eşi Taner Şafak ile 2012 yılında nikâh masasına oturdu. 2017’de oğlu Taner Efe'yi kucağına alan Tayfur, bu evliliğini 2019'da noktaladı. Tuğçe Tayfur, 2023’te Muhammet Aydın ile evlendi ve bu birlikteliğinden Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı olan Tuğçe Tayfur ihanetleri öğrenince boşanma kararı aldı.