        Tuğçe Tayfur: Babalığına laf söyletmem

        Tuğçe Tayfur: Babalığına laf söyletmem

        Tuğçe Tayfur, boşanma davası açtığı eşi Muhammet Aydın ile yeniden barıştıklarına ilişkin iddialara yanıt verdi. Ayrıca Tayfur, "Muhammet'in babalığına laf söyletmem" dedi

        Giriş: 10.04.2026 - 13:58
        "Babalığına laf söyletmem"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, Etiler'de görüntülendi. Tayfur, boşanma davası açtığı eşi Muhammet Aydın ile yeniden barıştıklarına ilişkin iddialara yanıt verdi.

        Aydın ile evliliğinden iki çocuğu olan Tayfur, "Ani karar vermemek lazım. Çocuklar söz konusu olduğunda bazı şeylere zaman tanımak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "LAF EDEN KARŞISINDA BENİ BULUR"

        İlişkisine bir şans daha verdiğini ima eden Tuğçe Tayfur, "Bir şeyler yaşansa da çocuklar için düşünmemiz gerekiyor. Aramızda ne yaşanırsa yaşansın Muhammet çok iyi bir baba, asla çocuklarının bir şeyini eksik etmez. Babalığına laf eden karşısında beni bulur" dedi.

        NELER OLMUŞTU?

        Tuğçe Tayfur, 2023 yılında evlendiği Muhammet Aydın tarafından aldatıldığını iddia ederek, boşanma davası açmıştı. Çiftin geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda tartışırken görüntülenmişti. Tuğçe Tayfur, boşanma konusunda kesin kararlı olduğunu ifade ederek, "Barışma falan yok. Çabalama çalışmaları var. Benim kararım kesin" demişti. Yaşananların ardınddan Tuğçe Tayfur, eşinin fotoğrafını paylaşarak, barışma sinyali vermişti.

        Öte yandan merhum sanatçı Ferdi Tayfur, kızının bu evliliğine karşı çıkmış ve kızının nikâhına katılmamıştı.

        Tuğçe Tayfur, 2009'da evlendiği ilk eşi Tolga Ertuğrul'dan 2010'da boşandı. Tuğçe Tayfur, ikinci eşi Taner Şafak ile 2012 yılında nikâh masasına oturdu. 2017’de oğlu Taner Efe'yi kucağına alan Tayfur, bu evliliğini 2019'da noktaladı. Tuğçe Tayfur, 2023’te Muhammet Aydın ile evlendi ve bu birlikteliğinden Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kızı olan Tuğçe Tayfur ihanetleri öğrenince boşanma kararı aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Önce galeriye sonra villaya saldırı! 11 gözaltı!

        İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan kundaklama dehşetinin ardından geniş çaplı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan 2 motosikletin de ele geçirildiği olayda, kasklı saldırganlar önce bir oto galeriyi benzin dökerek ateşe vermiş, ardın...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!