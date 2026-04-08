        Haberler Objektife Takılanlar Tuğçe Tayfur: Bazı şeylere zaman tanımak lazım - Magazin haberleri

        Tuğçe Tayfur: Bazı şeylere zaman tanımak lazım

        Etiler'de görüntülenen Tuğçe Tayfur, boşanma davası açtığı eşi Muhammet Aydın ile yeniden barıştıkları yönündeki iddialara yanıt verdi. Tayfur, "Çocuklar söz konusu olunca ani kararlar vermemek gerekiyor" açıklamasını yaptı

        Giriş: 08.04.2026 - 20:00
        "Bazı şeylere zaman tanımak lazım"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz gün Etiler'de bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yoğun konser programı hakkında konuşan Tayfur, sahnede izleyicisiyle buluşmanın kendisine moral verdiğini dile getirdi.

        "ANİ KARARLAR VERMEMEK GEREKİYOR"

        Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan şarkıcı, eşi Muhammet Aydın ile yeniden barıştıkları yönündeki iddialara temkinli yaklaştı. İki çocuk annesi olduğunu vurgulayan Tayfur, "Çocuklar söz konusu olunca ani kararlar vermemek gerekiyor. Bazı şeylere zaman tanımak lazım" ifadelerini kullandı.

        İlişkisine bir şans verdiğini ima eden Tuğçe Tayfur, sürecin henüz kesinleşmediğini belirterek, "Şu an bakma aşamasındayım" dedi ve açıklamalarını "Kısmet" sözleriyle noktaladı.

        NE OLMUŞTU?

        2023 yılında evlenen Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın çifti, geçtiğimiz aylarda ciddi bir krizle gündeme gelmişti. Tayfur, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek boşanma davası açmış, çiftin sokaktaki tartışmaları uzun süre konuşulmuştu. Gergin geçen sürecin ardından Muhammet Aydın’ın, eşinin doğum günü için yaptığı romantik paylaşım, çiftin aralarındaki sorunları aşmaya çalıştığı şeklinde yorumlanmıştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!