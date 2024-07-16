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        Haberler Yaşam Tuhaflıkların altın çağı: Viktorya Dönemi'ndeki akılalmaz 9 gerçek!

        Tuhaflıkların altın çağı: Viktorya Dönemi'ndeki garip 9 gerçek!

        Geçmişe dönüp baktığımızda, her dönemin kendine özgü gariplikleri olduğunu görürüz. Viktorya Dönemi de bu anlamda istisna değildir. O dönemde insanlar için tamamen normal olan birçok davranış ve alışkanlık, günümüz perspektifinden oldukça tuhaf ve anlaşılmaz gelebilir. Peki, günümüzde tuhaf olarak görülebilecek bu durumlar neler olabilir? İşte, evsizlere tabut şeklinde yatak kiralanmasına kadar bu dönemdeki akılalmaz 9 gerçek!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:00
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        Viktorya Dönemi, Kraliçe Victoria'nın 1837'den 1901'e kadar süren hükümdarlığı döneminde İngiltere'de yaşanan önemli toplumsal, kültürel ve teknolojik değişimleri kapsar. Bu dönemdeki birçok alışkanlık ve davranış biçimi, günümüz insanına anlaşılmaz gelecek tuhaflıklara sahipti. Haberimizde kadınların hastalıklarını manken üzerinde göstermek zorunda olmasından erkeklerin boşanamadıkları eşlerini satmalarına kadar bazı dönem gerçeklerini derledik. İşte, detaylar...

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        1. PANTOLON GİYİLMESİNE RAĞMEN SÖYLEMEK YASAKTI

        Viktorya döneminin sonuna gelindiğinde kadınlardan bazıları pantolon giymeye başladı. Kamuoyunun ve dergilerin eleştirilerine rağmen giydikleri bu pantolonlar oldukça boldu. Ancak ne ''pantolon'' ​​kelimesi ne de ''bacaklar'' kelimesi yüksek sesle söylenemezdi. Bunun yerine ''uzuvlar'' ve ''yarık etekler'' kullanıldı.

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        2. BAZI ERKEKLER BOŞANAMADIKLARI İÇİN EŞLERİNİ SATIYORDU

        Viktorya döneminde boşanma pahalı olduğundan bazı erkekler bunun yerine eşlerini satmayı tercih etti. Erkekler, eşlerini bir pazara getirip en yüksek teklifi verene satıyorlardı.

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        3. EVDE KİRPİ BESLİYORLARDI

        Viktorya döneminde bazı kasabalarda insanların evcil hayvan olarak kirpileri vardı. Kirpilerin, hamamböceği ve diğer böceklerin varlığını kontrol edebildiklerine inandıkları için onları mutfakta tutuyorlardı.

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        4. KADINLARA ÖZEL ÇAY ELBİSESİ KIYAFETLERİ VARDI

        Viktorya dönemi kadınları, toplum içinde giydiklerine kıyasla evde daha bol elbiseler giyerlerdi ve bunlara çay elbisesi denirdi. Hizmetçilerin yardımı olmadan ve korse gerektirmeden giyilen bu elbiseleri aileleri veya arkadaşlarının yanında giyebilirlerdi ancak toplum içinde bununla dolaşmak uygunsuzdu.

        FIT Müzesi tarafından yayınlanan bu fotoğrafta, kolları dantel şeritli ve porselen ipek iç çamaşırlı bir çay elbisesi görülüyor. Kaynak: AP

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        5. TRENLERİN RUH SAĞLIĞINI BOZDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU

        1860'larda demiryolu giderek daha popüler hale gelmesine rağmen bu dönemde İngiltere’de yaşayan insanlar, trenleri tehlikeli buluyordu ve trenin beyne zarar verdiğine inanıyorlardı. Ayrıca gazetelerin, yolculuk sırasında aklını kaybeden insanlar hakkındaki reklamları (demiryolu delileri gibi) paylaşması inananları artırıyordu.

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        6. KADINLAR İÇİN UMUMİ TUVALET YOKTU

        Şehirde kadınlar için umumi tuvalet bulunmadığından dışarıya çıktıklarında yakınlardaki akrabalarının evinde yapıyorlardı. Bu durum Viktorya dönemi ahlakından kaynaklanıyordu: Kadın ''evin meleği, anne, eş ya da kız'' olarak görülüyordu ve kamusal alan erkeklere aitken kadınların evden çıkmasına gerek yoktu.

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        7. EVLENİLECEK KİŞİNİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜNE DAİR İNANÇLAR VARDI

        Viktorya döneminde evlilik bir kadının temel amacı olmak zorundaydı. Kitaplar ve rehberler, insanlara ideal eş için çeşitli yöntemler sunuyordu. Örneğin, Vaught'ın Pratik Karakter Okuyucusu adlı kitabında erkeklerin iyi bir baba ve sadık bir eş olup olmayacağı kafatasının şekline göre belirleniyordu.

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        Evlenecek iki kişinin Romalı burnu varsa, bu inatçılığın işareti olarak kabul edildiğinden aile kurmaları istenmiyordu. Eşler arasındaki ideal yaş farkı şu şekildeydi: Bir erkeğin yaşını ikiye bölüp 7 yıl eklemek gerekiyordu, yani 30 yaşında bir erkeğin 22 yaşında bir eşi olmalıydı.

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        8. KADINLAR HASTALIKLARINI MANKEN ÜZERİNDE GÖSTERMEK ZORUNDAYDI

        Viktorya döneminde bir kadın tek başına doktora gidemezdi. Gitmesi gerektiğinde eşi veya babasıyla gidebilirdi ancak acı hissettiği yeri göstermesi yasaktı bu yüzden bir manken üzerinde göstermeleri gerekiyordu. Ayrıca jinekolojik muayene ancak çok ekstrem durumlarda uygulanıyordu, karanlık bir odada çarşaf altında ya da doktorla hastayı ayırması gereken bir paravan yardımıyla yapılıyordu.

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        9. EVSİZLERE TABUT ŞEKLİNDE YATAK KİRALANIYORDU

        19. yüzyılda Londra'da ilk evsizler barınaklarından biri icat edildi ve düşük ücret karşılığında evsiz insanlar, ordudan bu tabut şeklinde yatakları kiralayabiliyorlardı.

        Kaynak: All That's Interesting, Sudeley Castle, Britannica

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