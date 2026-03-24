        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK 2026 Mart enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? Nisan kira artış oranı ne zaman belli olacak?

        Mart ayına ait enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe sayılı günler kala, kamuoyunun dikkati Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyuracağı rakamlara çevrildi. Açıklanacak veriler, ekonomik göstergelerin yanı sıra Nisan ayında uygulanacak kira zam oranının netleşmesi açısından da belirleyici olacak. Bu nedenle hem ev sahipleri hem de kiracılar, yeni dönemde geçerli olacak artış oranını öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyor. Peki, Mart 2026 enflasyon verileri hangi tarihte açıklanacak ve kira artış oranı ne zaman kesinleşecek?

        Giriş: 24.03.2026 - 11:38 Güncelleme:
        MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 Mart enflasyon rakamları, 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Aynı gün Nisan kira artış oranı da belirlenecek.

        ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

        TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı saat 10.00'da açıkladı. Şubat enflasyonu yüzde 2,96 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 31,53 artarken, aylık yüzde 2,96 oldu.

        MART KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Kirada zam oranında 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. TÜİK'in açıkladığı şubat ayın enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 33,39 oldu.

        Böylece konut ve iş yeri kiralarında Martta yapılabilecek tavan zam oranı yüzde 33,39 olarak ortaya çıktı.

