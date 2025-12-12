Habertürk
        TÜİK açıkladı: Süt üretimi azaldı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı. Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre inek peyniri, ayran, kefir, yoğurt içme sütü, tereyağı ve sade yağ üretimi arttı

        Giriş: 12.12.2025 - 10:57 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:57
        Süt üretimi azaldı
        Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı, Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir değişiklik göstermedi.

        Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,8 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,4 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,4 azaldı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,8 azaldı.

        İNEK PEYNİRİ, AYRAN, KEFİR, YOĞURT İÇME SÜTÜ, TERAYAĞI VE SADE YAĞ ÜRETİMİ ARTTI

        Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,5 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 5,9 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 7,9 arttı.

        Bir önceki ay 892 bin 886 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında yüzde 0,3 oranında artarak 895 bin 834 ton oldu.

        Bir önceki ay 138 bin 726 ton olan içme sütü üretimi Ekim ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 135 bin 746 ton olarak gerçekleşti.

