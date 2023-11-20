TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller

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TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ EN UZUN OLAN İLLER

1- TUNCELİ VE GÜMÜŞHANE

TÜİK verilerine göre, erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 78,1 yıl ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi 77,7 yıl ile Muğla ve 77,3 yıl ile Antalya izledi. Erkeklerde beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 73,5 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i 73,8 yıl ile Gaziantep ve 74,1 yıl ile Ağrı takip etti.

Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 84,1 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 84 yıl ile Muğla ve 83,8 yıl ile Trabzon izledi. Kadınlarda beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 78,8 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i 79 yıl ile Gaziantep ve 79,3 yıl ile Van takip etti.

GÜMÜŞHANE - ERKEKLER

Erkek: 78. 1

Kadın: 83.6

Genel Ortalama: 79.9

TUNCELİ - KADINLAR

Erkek: 76.2

Kadın: 85.7

Genel Ortalama: 80.5