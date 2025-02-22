Şubat ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına döndü. Öte yandan, TCMB tarafından yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,65 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Şubat enflasyonun belli olmasıyla Mart ayı kira artış oranı da netleşecek. Peki, TÜİK Şubat enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?