Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 80 altına düştü!

TÜİK verilerine göre doğuşta beklenen yaşam süresi giderek düşüyor. 2019 - 2021 yılı analizleri sonucu Türkiye ortalama yaşam süresi 78,3 yılın altına düşerek, 77,7 yıla geriledi. 2020 yılında ise bu oran Dünya Bankası'na göre 75 yıla kadar gerilemişti.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 80 altına düştü!

    ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 77.7'YE GERİLEDİ

    Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin 78,3'den, 77,7 yıla gerilediğini açıkladı. Yeni doğmuş bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak hesaplanan "Doğuşta beklenen yaşam süresi" 2018-2020 yılları arasında 78,3 iken, 2019-2021 yılları arasında 77,7 olarak belirlendi.
  • TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 80 altına düştü!

    ERKEKLERDE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 75, KADINLARDA 80,5

    Verilere göre 2019 - 2021 yılı arası erkeklerde ortalama yaşam süresi 75 iken kadınlarda 80,5 yıl olarak hesaplandı. Erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı ise 5,5 yıl.
  • TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 80 altına düştü!

    EN YAŞLI NÜFUSA SAHİP OLAN ÜLKE JAPONYA

    2021 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülke yüzde 28,7 ile Japonya. Ardından yüzde 23,6 ile İtalya geliyor. 
  • TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 80 altına düştü!

    Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı ise BM nüfus tahminlerine göre 1,70 çocuk ile dünya ortalaması olan 2,42 çocuk oranının altında kaldığı görüldü.
  • TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 80 altına düştü!

    DÜNYA GENELİNDE YAŞAM SÜRESİ 73,2'YE DÜŞECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

    2020-2025 dönemi için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73,2 olacağı tahmin ediliyor. Bu oran erkeklerde 70,8 yıl, kadınlarda ise 75,6 yıl olarak hesaplandı.
  • TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 80 altına düştü!

    Türkiye'nin erkekler için hesaplanan 75,6 yılı olan doğuştan beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü. 

    Kaynak: TÜİK, Dünya Bankası

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.