DÜNYA GENELİNDE YAŞAM SÜRESİ 73,2'YE DÜŞECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

2020-2025 dönemi için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73,2 olacağı tahmin ediliyor. Bu oran erkeklerde 70,8 yıl, kadınlarda ise 75,6 yıl olarak hesaplandı.