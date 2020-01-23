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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak ayında hafif bir artış kaydetti. Aralık ayında 58.77 olan endeks, ocak ayında 58.82 oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 77.7 iken, Ocak ayında yüzde 2.3 oranında artarak 79.5 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise aralık ayında 76.5 iken, Ocak ayında yüzde 1.1 oranında artarak 77.4 oldu.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİNİN SEYRİ:

TASARRUF ETME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi aralık ayında 57.1 iken ocak ayında yüzde 0.5 oranında azalarak 56.8 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi aralık ayında 23.8 iken, Ocak ayında yüzde 9.1 oranında azalarak 21.6 oldu.