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        Haberler Ekonomi Altın Tüketici mağdur oldu:'Kesme altın'a çeki düzen - Altın Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığından 'kesme altın'a çeki düzen

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde alım satımında artış yaşanan "kesme altın"a yönelik suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:22
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        Tüketici mağdur oldu:'Kesme altın'a çeki düzen
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        Bakanlıkça, finansal sektörün güvenilirliği ve Türkiye'de Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum süreci kapsamında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadelenin daha etkin yürütülmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

        Bu kapsamda kıymetli maden sektörüne yönelik de adım atılacak.

        Basılı kıymetli madenlere ilişkin yapılan düzenlemeler sonrasında, altının ince şerit haline getirilmesi ve çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesiyle oluşturulan "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin satışında artış yaşandığı görüldü.

        Bu şekilde çok küçük miktarlarda altın satılması ve bunların herhangi bir standardının bulunmaması nedeniyle yatırım amacıyla alım gerçekleştiren tüketicilere satışın suiistimale açık olduğu değerlendirildi.

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        Herhangi bir standardı bulunmayan söz konusu ürünün tanımının yapılması ve yurt içinde alım satımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik mevzuat çalışmaları tamamlandı.

        "İLAVE ADIMLAR ATILACAK"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bakanlığı tarafından kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ilave adımların atılacağını söyledi. Şimşek, şunları kaydetti:

        "Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor."

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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