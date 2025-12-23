Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı

        Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki idari para cezaları ile tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda dikkate alınacak uyuşmazlıkların parasal sınırlarında yeniden değerleme oranında artışa gidildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:30
        Tüketicinin korunmasına yönelik cezalar artırıldı
        Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, bu yıl için yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre düzenlendi.

        Buna göre, gelecek yıl yapılacak başvurularda değeri 186 bin liranın altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

        Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya ilgili işleminin yapıldığı yerdeki hakem heyetine yapılabilecek. Başvurunun gerçekleştirilebileceği ilçede tüketici hakem heyeti kurulmamışsa ilçe kaymakamlığına da müracaat edilebilecek.

        İdari para cezaları

        Kanunun genel esaslarının ihlali durumunda işlem başına uygulanacak idari para cezaları da belirlendi.

        Buna göre, yazılı sözleşmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesinden teşhir edilen mal veya hizmetin haklı sebep olmadan tüketicilere satışından kaçınılmasına kadar bir dizi hükmü ihlal edenler hakkında, her bir işlem başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulanacak.

        Garanti belgesi ile Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun tüketiciye hiç veya mevzuata uygun teslim edilmemesi halinde satıcıya 3 bin 922 lira, Bakanlıktan alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini temin etmeyen üretici ve ithalatçılara 2 milyon 13 bin 887 lira idari para cezası verilecek.

        Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılara, eksik kalan her bir servis istasyonu için 223 bin 965 lira, yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgileri Bakanlık sistemine kaydetmeyen veya bu kayıtları güncellemeyenlere de her bir servis istasyonu için 32 bin 510 lira idari para cezası kesilecek.

        Azami tamir süresinin aşılması, bakım ve onarım hizmetlerinin mevzuata uygun sunulmaması durumlarında aykırılığı tespit edilen işlemler için uygulanacak ceza tutarı da 3 bin 973 lira olacak.

        Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmadan faaliyette bulunan servis istasyonlarının, her türlü mecra ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde "özel servis" ibaresini kullanmaması durumunda ceza tutarı 32 bin 510 lira olarak uygulanacak.

        Yenileme yetki belgesi olmadan bu faaliyette bulunulması halinde 3 milyon 190 bin 204 lira, yenilenmiş ürün satışında tespit edilen aykırılık ve eksikliklerle ilgili olarak da her bir işlem için 3 bin 187 lira ceza kesilecek.

        Kredi kartlarına ilişkin cezalar

        Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde uygulanacak idari para cezası 99 milyon 352 bin 237 liraya çıkarılacak. Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme ve temerrüt hükümlerini ihlal eden, tüketicilerden kredi kullanma karşılığı haksız ve yersiz sigorta, ücret ve masraf talep eden kredi verenlere, her bir aykırı sözleşme veya işlem için 19 bin 827 lira idari para cezası uygulanacak.

        Tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için ticaret il müdürlüğünden yetki belgesi almayan satıcılara kesilecek ceza tutarı da 1 milyon 987 bin 14 lira olacak.

        Aldatıcı ve yanıltıcı reklam cezaları

        Aldatıcı ve yanıltıcı ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara yönelik idari para cezaları da tespit edildi.

        Reklam Kurulu, söz konusu uygulamaların neden olduğu tüketici mağduriyetleri ile adil rekabet şartlarını bozan haksız rekabet hallerinin önlenmesi için 99 bin 339 lira ile 39 milyon 916 bin 524 lira arasında idari para cezası uygulayabilecek.

        Mesafeli ve abonelik sözleşmelerine ilişkin cezalar

        Elektronik ticarette tüketicilerin taraf olduğu mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı ile satıcının keyfi ve gerekçesiz sipariş iptalini engelleyen haklar başta olmak üzere tüketicilere tanınan bilgilendirme ve hak kullanımlarına ilişkin aykırılık hallerinde işlem başına uygulanacak idari ceza tutarı 3 bin 973 lira olacak.

        Aracı hizmet sağlayıcılarına, tüketicilerin talep ve bildirimlerini iletmesi ve takip edebilmesine elverişli sistem kurma ve kesintisiz açık tutma yükümlülüğüne aykırılık için 6 milyon 380 bin 408 lira ceza kesilecek.

        Abonelik sözleşmeleri kapsamında, bilgilendirme ve onay yükümlülükleri ile süresi biten sözleşmelerinin otomatik uzamaması yasağına uyulmaması, taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılması ve sözleşmenin feshine yönelik taleplerin 7 gün içinde yerine getirilmemesi gibi mevzuata aykırılık teşkil eden uygulamalar için işlem başına 3 bin 973 lira ceza verilecek.

        Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir sözleşme veya işlem başına 19 bin 827 lira, teslim edilmeyen konut başına da 446 bin 627 lira ceza uygulanacak.

        Yapı ruhsatı almadan tüketicilere ön ödemeli konut satışı yapanlara 1 milyon 987 bin 14 lira, teminat sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen satıcılara da 9 milyon 935 bin 181 lira idari para cezası kesilecek.

        Devre tatil sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırılık halinde sözleşme veya işlem başına kesilecek ceza tutarı da 22 bin 329 lira olacak.

        Perakende işletmelerde satışa sunulan malların fiyat etiketi ve listelerine ilişkin tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi için belirlenen yasal yükümlülüklere uyulmaması durumunda her bir aykırılık için 3 bin 973 lira ceza verilecek.

        Öte yandan, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri, mal veya hizmet bedeli 313 lirayı aşmayan satışlarla ilgili sözleşmelere uygulanmayacak.

