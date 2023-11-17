Tüm düşünce becerilerinizi kullanmanızı gerektirecek gizemli olayları çözebilir misiniz?

Bu adam beyin sarsıntısı sonucunda doğum yapmak üzere olan eşini hatırlayamıyor. Hangisi onun gerçek karısı?

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En soldaki kadın yakın bir zamanda doğum yapacak gibi gözükmüyor. Ortadaki kadının ilerleyen hamilelik dönemine rağmen topuklu ayakkabı giydiği düşünülürse hamileliği sahte olabilir ama en sağdaki kadın büyüyen karnından dolayı ayakkabılarını bile bağlayamamış dolayısıyla gerçek eşi en sağdaki olan.