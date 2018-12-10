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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Adana, Kahramanmaraş, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Uşak, Aydın, Manisa, Antalya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, zamanla Marmara'da kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Ege, Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Adana, Kahramanmaraş, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Uşak, Aydın, Manisa, Antalya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Ege, Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: bu gece ve yarın sabah saatlerinde yurdun doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
ISTANBUL 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 4°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı yağmurlu
IZMIR 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yarın kuvvetli olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde doğusunda, yarın batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GİRESUN 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ERZURUM -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ADIYAMAN 9°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
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