Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevden alındı. Mete Kuş’un Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine alındığı öğrenildi. Tümgeneral Kuş'un yerine, Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin getirildi.

Tümgeneral Mete Kuş'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor–Fenerbahçe karşılaşması sırasında stat çevresinde jet ve helikopterlerin gerçekleştirdiği yakın uçuşlar sebebiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı iddiasıyla görevden alındığı ileri sürülse de konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı

Söz konusu uçuşlar karşılaşma sırasında taraftarlar tarafından fark edilmiş, görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

METE KUŞ KİMDİR?

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 132'nci Filo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hava korumalığını yapıyor.

Hava Koruma Ekibi'nin başında bir dönem FETÖ kumpasına kurban giden Hava Albay Mete Kuş yer alıyordu.