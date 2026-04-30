        Haberler Gündem Güncel Tümgeneral Mete Kuş görevden alındı | Son dakika haberleri

        Tümgeneral Mete Kuş görevden alındı

        Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevden alındı. Tümgeneral Kuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine alınırken yerine Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin getirildi

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 11:01 Güncelleme:
        Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevden alındı. Mete Kuş’un Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine alındığı öğrenildi. Tümgeneral Kuş'un yerine, Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin getirildi.

        Tümgeneral Mete Kuş'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor–Fenerbahçe karşılaşması sırasında stat çevresinde jet ve helikopterlerin gerçekleştirdiği yakın uçuşlar sebebiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı iddiasıyla görevden alındığı ileri sürülse de konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı

        Söz konusu uçuşlar karşılaşma sırasında taraftarlar tarafından fark edilmiş, görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

        METE KUŞ KİMDİR?

        Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 132'nci Filo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hava korumalığını yapıyor.

        Hava Koruma Ekibi'nin başında bir dönem FETÖ kumpasına kurban giden Hava Albay Mete Kuş yer alıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adıyaman'da gökkuzgun görüntülendi

        Adıyaman'da doğa gözlemleri sırasında, gökkuzgun görüntülendi (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Alyansını geri taktı
        Alyansını geri taktı
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması