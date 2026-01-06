Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tunç Soyer hakkında tahliye kararı | Son dakika haberleri

        Tunç Soyer hakkında tahliye kararı

        İZBETON 'kooperatif' davasında 4'üncü duruşmasında savunmaların ardından ara karar açıklandı. Heyet tutuklu sanıklar Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında oy çokluğuyla verdiği kararda yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Soyer ve Kaya, geçen günlerde başlatılan zimmet soruşturması kapsamında tutuklandıkları için tahliye olamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 01:51 Güncelleme: 06.01.2026 - 01:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunç Soyer hakkında tahliye kararı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada Tunç Soyer ile Heval Kaya'nın tutuklu bulunduğu 65 sanığın yargılanmasına verilen aranın ardından devam edildi.

        Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatları ile mağdurlar ve avukatları da bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirtip, yeniden bilirkişi raporu alınması yönünde talepte bulundu. Raporun eksik olduğunu savunan mağdurların avukatı Nilgün Dağdelen, “Müteahhit bulamadığınız işe İzmirlileri soktunuz. Ödemeler karşılığında inşaatlar olması gereken noktada değiller. Kooperatif dosyaları ile bu dosyalar birleştirilmeden doğru yargılama yapamayız. Bilirkişi raporunda eksiklikler mevcut” ifadelerini kullandı. Öte yandan Örnekköy 3’üncü Etap Etap İş Dünyası Yapı Kooperatifi avukatı, şikayetçi olmadıklarını söyledi.

        REKLAM

        ‘İNŞAAT İMALATLARI İLERLEMEDİ’

        Duruşmada söz verilen İZBETON Kentsel Yapı Birim Şefi olan A.G., Gaziemir’de zemin sıkıntısı sebebiyle yer tesliminin 6-7 ay geç yapıldığını söyledi. A.G., “Gaziemir’de zeminde öngörülemeyen zemin iyileştirme çalışması gerekti. O sebeple teslim süreci 6-7 ay kadar geç teslim edildi. Gaziemir’de yer teslimi yaptıktan sonra inşaat imalatları ilerlemedi. Bu yüzden uyarı yazıları yazdık. 4’üncü etabın yüzde 90’lara gelmesi lazımdı ama seviye yüzde 30’larda kaldı. Kamu zararına yönelik tespitimiz olmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yazısına uyarak inşaatı durdurduk” dedi.

        ‘BAŞKANLIK OLURUYLA DURDURDUK’

        Söz alan Şenol Aslanoğlu tanığa, “Sayıştay ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün bulguları doğrultusunda inşaatı durdurduğunuzu söylediniz. Yazı, Nisan 2023’te gönderildi. Siz inşaatı neden Temmuz 2024’te durdurdunuz” sorusunu yöneltti. A.G, “Başkanlık oluruyla gelen yazıyla durdurduk” şeklinde cevap verdi. A.G, kooperatifler ile iş yapılacağını İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdiklerini ve durumdan haberdar olduklarını söylerken, Uzundere’de 2 ada için henüz ruhsat alınmadığını da belirtti. Tanık ayrıca Tunç Soyer’in görevine devam etmesi durumunda inşaatların bitebileceğini de sözlerine ekledi.

        ‘ONAYIMIZ OLMADAN BETON DÖKÜLDÜ’

        Duruşmada tanık olarak dinlenilen Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nda çalışan Ö.Ç., “Kooperatiflerle başlangıçta hiçbir diyaloğumuz yoktu. Sonrasında kooperatiflerin yapım kısmında da yer aldığını görünce diyaloğa geçtik. İnşaatlar kooperatiflerle başladı ama bize yazı olarak yaklaşık 6 ay sonra bildirildi. Mühürleme benim şefliğim döneminde oldu. Örnekköy 4’üncü etapta projeye aykırı imalat vardı. Düzeltilmesiyle ilgili çabamız oldu. Kooperatif onayımız olmadan beton döktü. Biz de belediyeye bildirimde bulunduk. Uygun olmayan yer tamamen yıkılıp yeniden yapıldı. Süreç, 5 ay kadar sürdü. Demir eksiklikleri vardı, projeye uygun olmayan imalatlar vardı ve yanlış kalıp kullanılmıştı. Kooperatif yetkilisi Çağlar bey iznimiz olmadan gelen miksere beton döktürdü. Tüm inşaatın durdurulması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün bize kooperatiflerin inşaat yapma yetkisi olmadığını belirttiği yazısıyla oldu. Biz inşaatın durdurulmasını yazıyla İZBETON’a bildirdik. İZBETON, inşaatları durdurdu” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        İnşaatların zamanında bitmeyeceğini savunan tanık, “Kooperatifler işe başladığında bir organizasyon zayıflığı vardı. Biz bu konuda İZBETON’a uyarıda bulunduk ve böyle giderse yetişemeyeceğini söyledik. Kooperatiflerin organizasyon konusunda zayıflıkları vardı. İnşaatlar durdurulmasa da sözleşme zamanında bitmezdi” dedi.

        ‘TUGAY BİZİMLE GÖRÜŞMEDİ’

        Tanık olarak dinlenilen Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı eleştirdi. Uslu, “Son 2 yıldır inşaatlarımız neden durdu? Kalan inşaatlar neden çürümeye terk edildi? 2 yıldır görevde olan Cemil Tugay bizimle bir kere görüşmedi. Tunç Soyer devam ediyor olsaydı inşaatlar biterdi. Cemil Tugay geldiğinde devam ettirseydi 3’üncü etap tamamen biter, 4’üncü etabın da yarısı biterdi. İnşaatlar devam etse bunlar olmazdı” ifadelerini kullandı.

        SAVCI MÜTALAASINI SUNDU

        Savunmaların ardından iddia makamı mütalaasını sundu. İddia makamı, yeminli bilirkişilerin kamu görevli olmalarının tarafsızlıklarını etkilemeyeceğinden bilirkişi heyetinin reddi taleplerinin reddi, yeni bilirkişi raporu aldırılması kararının heyete bırakılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın davaya katılma talebinin kabulü, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ve adli kontrol hükümlerinin de devamı yönünde görüş bildirdi.

        REKLAM

        SOYER’DEN TAHLİYE TALEBİ

        Mütalaanın ardından söz alan Tunç Soyer tahliye talebinde bulundu. Soyer, “Sabahtan beri her şeyi konuştuk ama dolandırıcılığı konuşmadık. Beş duruşmadır dolandırıcılık iması geçecek mi diye bekliyorum. Geçmedi. Kaç duruşma daha yapılırsa yapılsın geçmeyecek. Ama biz 6 aydır ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla hapisteyiz. Yetmedi 2’nci suç, ‘zimmete yardım’ suçlamasıyla ikinci bir tutuklama. Eğer bu model yargılanacaksa adı konulsun ‘bu model yanlıştır’ denilsin. Hukuk müşavirliğimiz bunu tartışmış ve ‘hukuksuzluk yoktur, devam edin’ diyor. Biz de devam ediyoruz. Ben 5 yıl boyunca 110 milyardan fazla bütçe yönettim. Buna ek olarak İzmir’e dışarıdan 1 milyar Euro finansman getirdim. Tek kuruş İzmir’in hakkını kimseye yedirmedim” dedi.

        MAHKEME BAŞKANI RAHATSIZLANDI

        Diğer tutuklu sanık Heval Savaş Kaya da tahliye talebinde bulundu. Kaya savunma yaparken mahkeme başkanı rahatsızlanarak duruşmaya ara verdi. Mahkeme başkanının tansiyon problemi yaşadığı öğrenilirken bir süre sonra duruşmaya kaldığı yerden devam edildi.

        SOYER VE KAYA’YA TAHLİYE KARARI VERİLDİ AMA TAHLİYE OLAMADILAR

        Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Heyet tutuklu sanıklar Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın oy çokluğuyla yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet ayrıca yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın katılma talebinin kabulüne ve eksik belgelerin beklenmesine hükmedip davayı 26 Mart’a erteledi.

        Bu arada Soyer ve Kaya, geçen günlerde başlatılan zimmet soruşturması kapsamında tutuklandıkları için tahliye olamadı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara semalarında gizemli cisim: İki arkadaş o anları kaydetti

        Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi.Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Adalıkuzu Köyü sakinleri Okan Kılıç ve arkadaşı Orhan Öztürk, 8 Kasım 2025 günü akşam saatlerinde gökyüzünde sarı renkte ve düzenli şekilde ilerleyen ışıklar gördüklerini öne sürdü. Kılıç, cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerdeki cismin uydu ya da dron olmadığını savundu. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar