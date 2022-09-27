Tuncel Kurtiz anıldı

Sanatçının Çamlıbel'de yaşayan dostlarından Zeki Mandev ise Kurtiz'in tüm Türkiye'ye olduğu gibi mahalleye de değer kattığını dile getirdi.

"ALLAH ONUN MEKANINI CENNET ETSİN"

Tuncel Kurtiz'in sağlığında manevi şahsiyetinin mahalleye yeterli katkıyı sağladığını ifade eden Mandev, "Derdi ki bana davudi sesiyle, 'Zeki bu dağda sadece oksijen yok, bu dağda başka bir şey var.' Zira bizim dağa baktığımız gibi değil onun başka bir bakışı vardı. Allah onun mekanını cennet etsin. Şükranla, minnetle anıyoruz Tuncel ağabeyi..." ifadelerini kullandı.