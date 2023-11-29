TUNCELİ'DE DEPREM

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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Son olarak Tunceli'de deprem yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 29 Kasım Çarşamba son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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