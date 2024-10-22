"Arkadaşlarımız çok zor bir coğrafyada ve zor bir işi başarmışlar. Kaçak avcılıkla mücadelede halkımızın da bunu desteklemesini ve bu tür faaliyetlere rastladıklarında bize ihbarda bulunmalarını talep ediyoruz. 'Güme' diye tabir ettiğimiz bu yapılardan bugüne kadar 63'ünü yıktık, 14'ünü de tespit ettik ve yıkım işlemleri devam ediyor."