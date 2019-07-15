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HaberlerGündemSon dakika acı haber: Tunceli'de mayın patladı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Tunceli'de mayın patladı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mayın patlaması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti. Çocukların ailesi hastane önünde fenalık geçirdi.

Aile hastane önünde fenalık geçirdi

Mustafa Uc'un haberine göre, Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında araziye önceden döşenen mayına basan çocuklardan Ayaz Güloğlu (8) olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşi Nupelda Güloğlu (4) ise ağır yaralandı. Yaralı Nupelda Güloğlu, helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada "Ovacık-Bilgeç Köyü Çakılyayla Mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklarımızdan 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu olay yerinde vefat etmiş; 4 yaşındaki kız çocuğumuz Nupelda Güloğlu ise ağır yaralanmıştır. Ağır yaralı kız evladımız jandarmamıza ait helikopter ile olay yerinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu evlatlarımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabırlar dileriz" denildi.

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