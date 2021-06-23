TUNCELİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Tunceli, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde yer alan bir il.
Kuzeyde ve batıda Munzur Dağları ile Karasu Nehri, doğuda Bingöl Dağları ve Peri Suyu, güneyde Keban Baraj Gölü ile çevrilidir. Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi bu bölgede de çağlar boyunca pek çok uygarlık yaşamıştır. Orta Çağdan kalma ve bugün hâlâ iyi durumda bulunan Pertek Kalesi ve Munzur Vadisi Millî Parkı görülmeye değer güzellikleridir.
Tunceli'nin yerleşimleri: Tunceli (merkez),Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür'dür. Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 8 İlçe, 9 belediye, bu belediyelerde 43 mahalle, ayrıca 364 köy bulunmaktadır.
TUNCELİ'NİN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
|2020 yılı sonunda Tunceli ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
|İlçe
|Nüfus
2019
|Nüfus
2020
|Nüfus
Artışı %
|Belediye
Sayısı
|Mahalle
Sayısı
|Köy
Sayısı
|Köy
Nüfusu
|Şehir
nüfusu
|Şehirde
oturan %
|Alanı
km2[17]
| km2'ye
düşen kişi
|Çemişgezek
|7.877
|7.602
|-3,49
|1
|7
|34
|4.565
|3.037
|39,95
|851
|9
|Hozat
|6.255
|5.761
|-7,90
|1
|4
|28
|2.044
|3.717
|64,52
|663
|9
|Mazgirt
|7.778
|7.560
|-2,80
|2
|10
|68
|4.200
|3.360
|44,44
|702
|11
|Merkez
|38.427
|38.429
|0,01
|1
|8
|53
|4.561
|33.868
|88,13
|1.128
|34
|Nazımiye
|3.189
|3.142
|-1,47
|1
|1
|25
|1.806
|1.336
|42,52
|543
|6
|Ovacık
|6.696
|6.533
|-2,43
|1
|3
|62
|3.504
|3.029
|46,36
|1.401
|5
|Pertek
|11.063
|11.065
|0,02
|1
|5
|45
|4.828
|6.237
|56,37
|858
|13
|Pülümür
|3.375
|3.351
|-0,71
|1
|5
|49
|2.008
|1.343
|40,08
|1.437
|2
|Tunceli
|84660
|83.443
|-1,44
|9
|43
|364
|27.516
|55.927
|67,02
|7.583
|11
TUNCELİ PLAKASI: 62
TUNCELİ'DE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?
Munzur Vadisi Milli Parkı
Tunceli Göktepe Höyüğü
Çemişgezek Kalesi
Tahar Köprüsü
Sivdin Köprüsü
Anafatma Kaplıcası / Anafatma Hamamı
Ferruh Şad Bey Türbesi
Dereova Şelalesi
Munzur Dağı
Bağın Kalesi
Mazgirt Kalesi
TUNCELİ YÖRESEL YEMELERİ
TUNCELİ, Şavak Tulum Peyniri, Patila, Kavut, Pülümür Balı, Dağ Sarımsağı, Zerefet, Bişi ve Göme gibi çeşitli yöresel tatlara ve yemeklere sahip.
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