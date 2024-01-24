Yerel seçimler için geri sayım başlamış durumda. 31 Mart'ta düzenlenecek seçimlerin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Ankara'da AK Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayının Tuncer Kaplan olarak duyuruldu. Peki, AK Parti Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve kariyeri...

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TUNCER KAPLAN KİMDİR?

Tuncer Kaplan 1968 yılında Beypazarı Tacettin Köyü'nde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda tamamlayan Kaplan, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Siyasal İletişim alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Evli ve 2 erkek çocuk babası olan Kaplan; Tarım, Ticaret, Sigorta Sektörü ve Kamuda Yöneticilik gibi çeşitli iş kollarında faaliyet göstermiş ve 2009-2014 Yılları arasında BELSO A.Ş. de Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Ankaralılar Derneği Onur Kurulu üyesidir.