19 Mayıs Perşembe günü saat:20:00'de STAR TV'de yayınlanacak Tünel filminin senaristliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini Kim Seong-hun üstlendiği hayatta kalma filmidir. Sinemaseverler tarafından en çok araştırılan soruların başında Tünel filminin konusu ne, oyuncuları kim, The Tunnel hangi yılda vizyona girdi gibi sorular yer aldı. Peki Tünel filminin konusu ne, oyuncuları kim? The Tunnel hangi yılda vizyona girdi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...
TÜNEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Otomobiliyle girdiği tünelin çökmesi sonucu kapana kısılan Jung-su, olayın kısa süre de yayılması ile kendini cep telefonundan gelen röportaj istekleriyle karşı karşıya bulur. Devlet tüm imkanları ile bir kurtarma operasyonu başlatır. Bir yandan medyanın bitmek bilmeyen ısrarı ile şarjı biten cep telefonu, diğer yandan tükenen su ve yemeği nedeniyle şansı gittikçe azalan Jung-su’nun beklemekten başka çaresi yoktur.
TÜNEL FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
10 Ağustos 2016'da Güney Kore'de vizyona giren Tünel filmi Güney Kore'de çekilmiştir.
THE TUNNEL KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Aksiyon macera türündeki film, 2 saat 6 dakika sürmektedir.
TÜNEL FİLMİ KARAKTERLERİ
Ha Jung-woo / Lee Jung-Soo
Bae Doo-Na / Se-Hyun
Oh Dal-Su / Dae-Kyung
Shin Jung-Keun / Kaptan Kang
Nam Ji-hyun / Mi-Na
Cho Hyun-Chul / kurtarma ekibindeki genç oğlan
Kim Hae-Sook / Bakan
Yoo Seung-Mok / Muhabir Jo
Park Hyuk-Kwon / devlet memuru
Park Jin-Woo / devlet yardımcısı
Lee Dong-Jin / Radyo DJ’i
Lee Cheol-Min / sondaj ekibinin kaptanı
Han Sung-Chun / dron teknisyeni
Kim Seung-Hoon / açık duruşma yöneticisi
Ye Soo-Jung / yaşlı anne
Jin Yong-Ok / inşaat işçisi A
Lee Dong-Yong / inşaat işçisi B
Joo Suk-Tae / Kore Otoyolu Şirketinin çalışanı
Ahn Se-Ho / sondaj ekibi üyesi
Seo Hyun-Woo / SNC muhabiri
Lee Sang-Hee / YTN muhabiri
Kang Shin-Chul / ajan
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