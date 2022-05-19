Tünel filminin konusu ne, oyuncuları kim? The Tunnel hangi yılda vizyona girdi, kaç yılında çekildi ve ne kadar sürüyor? Gerçek bir hikayemi?

19 Mayıs Perşembe günü saat:20:00'de STAR TV'de yayınlanacak Tünel filminin senaristliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini Kim Seong-hun üstlendiği hayatta kalma filmidir. Sinemaseverler tarafından en çok araştırılan soruların başında Tünel filminin konusu ne, oyuncuları kim, The Tunnel hangi yılda vizyona girdi gibi sorular yer aldı. Peki Tünel filminin konusu ne, oyuncuları kim? The Tunnel hangi yılda vizyona girdi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

TÜNEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Otomobiliyle girdiği tünelin çökmesi sonucu kapana kısılan Jung-su, olayın kısa süre de yayılması ile kendini cep telefonundan gelen röportaj istekleriyle karşı karşıya bulur. Devlet tüm imkanları ile bir kurtarma operasyonu başlatır. Bir yandan medyanın bitmek bilmeyen ısrarı ile şarjı biten cep telefonu, diğer yandan tükenen su ve yemeği nedeniyle şansı gittikçe azalan Jung-su’nun beklemekten başka çaresi yoktur.

TÜNEL FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

10 Ağustos 2016'da Güney Kore'de vizyona giren Tünel filmi Güney Kore'de çekilmiştir.

THE TUNNEL KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Aksiyon macera türündeki film, 2 saat 6 dakika sürmektedir.

TÜNEL FİLMİ KARAKTERLERİ

Ha Jung-woo / Lee Jung-Soo

Bae Doo-Na / Se-Hyun

Oh Dal-Su / Dae-Kyung

Shin Jung-Keun / Kaptan Kang

Nam Ji-hyun / Mi-Na

Cho Hyun-Chul / kurtarma ekibindeki genç oğlan

Kim Hae-Sook / Bakan

Yoo Seung-Mok / Muhabir Jo

Park Hyuk-Kwon / devlet memuru

Park Jin-Woo / devlet yardımcısı

Lee Dong-Jin / Radyo DJ’i

Lee Cheol-Min / sondaj ekibinin kaptanı

Han Sung-Chun / dron teknisyeni

Kim Seung-Hoon / açık duruşma yöneticisi

Ye Soo-Jung / yaşlı anne

Jin Yong-Ok / inşaat işçisi A

Lee Dong-Yong / inşaat işçisi B

Joo Suk-Tae / Kore Otoyolu Şirketinin çalışanı

Ahn Se-Ho / sondaj ekibi üyesi

Seo Hyun-Woo / SNC muhabiri

Lee Sang-Hee / YTN muhabiri

Kang Shin-Chul / ajan