Tünel girişinde küle döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan genelgesinin doğru olduğunu söyleyerek, "Dilinizin altındaki baklayı çıkarın. Kimse kusura bakmasın ama milletin hiçbir ferdi, milli ve manevi değerlerin öğretilmesinden rahatsız olmaz. Rahatsız olan varsa gitsin bu toprakla, milletle aidiyetini tekrar sorgulasın" dedi. Erdoğan, "Kimse ilahilerden rahatsız olmamalı" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bu sürecin yeni aşaması başlayacak" diye konuştu Daha Az Göster