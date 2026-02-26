Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tünel girişinde küle döndü! | Son dakika haberleri

        Tünel girişinde küle döndü!

        Kocaeli'de T-1 Tüneli girişinde boş bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede otobüsün tamamına yayıldığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 17:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tünel girişinde küle döndü!

        Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde boş yolcu otobüsünde çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü. Otobüs, kullanılamaz hale geldi.

        DHA'nın haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi T-1 Tüneli girişinde, dün saat 21.30 sıralarında, İstanbul yönüne giden boş yolcu otobüsünde yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridinde durdurdu. Alevler kısa sürede otobüsün tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Demir yığınına dönen otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MEB genelgesi mesajı: Dertleri laiklik değil

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan genelgesinin doğru olduğunu söyleyerek, "Dilinizin altındaki baklayı çıkarın. Kimse kusura bakmasın ama milletin hiçbir ferdi, milli ve manevi değerlerin öğretilmesinden rahatsız olmaz. Rahatsız olan varsa gitsin bu toprakla, milletle aidiyet...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak