Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Tunus, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Lynchin ülkeyi terk etmesini istedi
ABONE OL

Tunus, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Lynch'in ülkeyi terk etmesini istedi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) tarafından düzenlenen gösteriye katılan ve açıklamalarda bulunan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Esther Lynch'in 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Tunus, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Lynchin ülkeyi terk etmesini istedi
AA

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in emri doğrultusunda, bugün Sfaks kentinde Tunus Genel İşçi Sendikası tarafından düzenlenen gösteriye katılan ve açıklamalarda bulunan Esther Lynch, ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildi. Tunuslu yetkiler tarafından kendisine yapılan tebligatın ardından 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "TGİS'in dış ilişkileri yalnızca kendilerini ilgilendirir, ancak bu ilişkiler dışarıdan herhangi bir tarafın devletin veya halkın egemenliğine yapacağı bir saldırıya yol açmamalı.” ifadelerine yer verildi.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) tarafından düzenlenen Sfaks’taki protesto eylemine yabancıların katılmasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, TGİS ile hükümet arasındaki durumun yalnızca Tunusluları ilgilendiren bir iç mesele olduğu kaydedildi.

TGİS’in çağrısı üzerine işçi haklarındaki eksikliklere tepki amacıyla Sfaks’ta düzenlenen eylemde konuşan Lynch, "Herhangi bir bölgede sendikaya yönelik bir saldırı varsa bu tüm dünyadaki sendikalara yönelik bir saldırı olarak kabul edilir." ifadeleriyle ETUC’un TGİS’in yanında yer aldığını belirtmişti.

TGİS ÇAĞRISI ÜZERİNE 8 KENTTE GÖSTERİ DÜZENLENDİ

TGİS, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, "sendikal haklar ve ülkedeki ekonomik durumu protesto" için çeşitli sektörlerde grev ve bazı kentlerde gösteri düzenleyeceklerini duyurmasının ardından bugün, Sfaks, Tuzer, Medenin, Kasrin, Kayravan, Nabil, Monastir ve Cenduba kentlerinde yüzlerce sendika üyesi hükümeti protesto etti.

Üzerinde "Açlığa ve yoksulluğa hayır", "Kazanılmış haklarımız ayrıcalık değildir" yazılı pankartlar açan ve iktidar aleyhine sloganlar atılan gösteriler olaysız sona ermişti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Said, TGİS’in grev duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, sendikal hakların Anayasa tarafından güvence altına alındığını ancak bu hakların siyasi hedeflere ulaşmak için öne sürülemeyeceğini belirtmişti.

TUNUS'TA SİYASİ VE EKONOMİK KRİZ

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurmuş, iki ay sonra da yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendine bağlamıştı.

Said'in 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapıldı.

Genel seçimlerin ilk turunda seçmenlerin sadece yüzde 11,22'sinin sandığa gitmesi, muhalefetin Cumhurbaşkanı Said'in meşruiyetini tartışmaya açmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır devam eden ekonomik krizin daha da derinleştiği Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye depremlerle sarsıldı, gündem inşaatların yapımı: Peki dünyada durum ne? Dünya ülkelerinde deprem önlemleri! - Son dakika deprem haberleri
DÜNYA Türkiye inşaat yapımını konuşurken dünyada durum ne?
G7 ülkeleri depremler nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini sundu
DÜNYA G7 ülkelerinden depremler nedeniyle Türkiye'ye taziye
Almanya, Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusundaki inisiyatifini memnuniyetle karşıladı
DÜNYA Çin'in 'Ukrayna' önerisine Almanya'dan olumlu ...
Kiev yönetiminden 'Putin' açıklaması: Ukrayna onun kişisel saplantısı
DÜNYA "Ukrayna Putin'in kişisel saplantısı"
Danimarka depremlerin ardından AB-Türkiye arasında daha yakın işbirliği çağrısı yaptı
DÜNYA Danimarka'dan AB-Türkiye arasında 'yakın işbirliği' ...
Avusturya: Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz
DÜNYA Avusturya: Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO'ya üyeliğimiz Türkiye'nin elinde
DÜNYA "NATO'ya üyeliğimiz Türkiye'nin elinde"
Eski aracıyla yardım ulaştırmaya çalışırken fotoğraflanan Azerbaycanlı Habertürk'e konuştu -Güncel haberler
DÜNYA Yardım ulaştırmaya çalışırken gündem olmuştu: ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı'nı kabul etti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
DÜNYA ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.