Tunus telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Tunus'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Sıcak iklimi, uzun sahil şeridi, çöl coğrafyası ve tarihî dokusuyla dikkat çeken bu ülkenin dünya geneline yayılmış belirli özellikleri vardır. Teknoloji, iletişim ve ulaşım alanında da gelişen bir ülke olduğu bilinir. Peki Tunus hangi para birimi kullanıyor? Ülkenin internet alan adı uzantısı ne? İşte tüm bu detaylar…

TUNUS TELEFON KODU

Tunus telefon kodu +216’dır. Bu kod, ülke dışından Tunus’taki bir kişiye ya da kuruluşa isteyen herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Telefon altyapısı, bilhassa şehir merkezlerinde oldukça gelişmiştir. Ayrıca Tunus, GSM operatörleri sayesinde mobil kapsama alanı geniş olan ülkeler arasındadır. Bilhassa Tunus şehirleri, sahil şeridindeki yerleşimler ve turistik bölgelerde var olan mobil internet hızı son derece tatmin edicidir.

TUNUS PARA BİRİMİ

Tunus para birimi ise Tunus Dinarı (TND)’dır.

1 Tunus Dinarı, 1000 milime bölünür.

Dinar birimi, çoğunlukla uluslararası para birimi kodu olan TND ile simgelenir.

Tunus içerisinde yaygın olarak kullanılan banknotlar 5, 10, 20 ve 50 dinar şeklindedir.

Madeni paralar ise 1 dinar ve milim cinsinden alt değerlerden oluşur.

Dinar, ülke dışına çıkarılması yasak olan bir para birimidir.

Turistlerin Tunus’tan ayrılmadan önce döviz bozdurma işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunlu tutulmuştur.

TUNUS PLAKA KODU

Tunus plaka kodu için stabil bir kod belirlenmemiştir. Arabaların plakaları daha çok siyah zemin üzerine beyaz karakterlerle yazılır. Ayrıca Fransız stiline benzer bir formatta düzenlenmesi de öne çıkar. Plakalar, çoğunlukla üç haneli bir sayı ve ardından gelen 4 haneli araç numarasından oluşur. Bu, araç plakalarının serisini belirtir. Örneğin: