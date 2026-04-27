TUR 2026 ikinci etabını Tom Crabbe kazandı!

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) ikinci etabını, Team Flanders-Baloise takımının Belçikalı sporcusu Tom Crabbe kazandı.

İlk etabın da galibi olan Crabbe, son bölümü büyük mücadeleye sahne olan 152,8 kilometrelik yarışı 3 saat 35 dakika 32 saniyeyle birinci sırada tamamladı.

Sprint finişine sahne olan etapta Alpecin-Premier Tech takımından Belçikalı Sente Sentjens 2'nciliği, Burgos Burpellet takımından Meksikalı Cesar Macias ise 3'üncülüğü elde etti.

Crabbe, genel ve sprint klasmanında liderliğini sürdürerek turkuaz ve yeşil mayoyu korudu.

ATT Investments ekibinden Polonyalı Michal Pomorski, ikinci etabın tırmanış klasmanını 2, "Türkiye güzellikleri" klasmanını 1. sırada tamamladı ve kırmızı ve beyaz mayoyu sırtında tuttu.

TURKUAZ MAYOYU CRABBE GİYDİ VE YARIŞ BAŞLADI

Uğur Kolsuz (Aydın Vali Yardımcısı), Celal Tekin (Aydın Cumhuriyet Başsavcısı), Satılmış Karakaya (Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Emin Müftüoğlu (Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı), Metin Cengiz (Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı), Mehmet Sedat Fırat (Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri) damalı bayrağın sallanması sırasında hazır bulundular. 12.46'da gerçek start öncesi Çeşme – Selçuk etabının birincisi olan Tom Crabbe'nin Turkuaz mayoyu giymesinden sonra pedallar dönmeye başladı.

ÜÇLÜ BİR KAÇIŞ GRUBU ATAKTA

Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mehmet Çiçek ile Jelle Vermote ani bir atakla öne çıktı. İstanbul takımından Yunus Yılmaz'da bu atağa katıldı ancak peloton onu yakaladı. 20. kilometre geçilirken bu ikili de pelotona yakalandı. 25'inci kilometre toplu geçildi.

YARIŞ HAREKETLENİYOR

Tomas Barta (İstanbul Takımı), Ali İhsan Egin, Muhammed Erkan, Mustafa Tarakçı (Konya Büyükşehir Belediyespor), Feritcan Şamlı, Kaan Özkalbim (Spor Toto), Michal Pomorski (ATT), Axandre Van Petegem (Tarletto) ilk kez ciddi bir kaçış grubu oluşturdular.

TARAKÇI BİRİNCİ GEÇTİ

34. kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Sonuçlar şöyle;

1-Mustafa Tarakçı (Konya Büyükşehir Belediyespor),

2- Michal Pomorski (ATT),

3- Kaan Özkalbim (Spor Toto).

Prim kapısı geçildikten sonra kaçış grubunun pelotonla olan zaman farkı 1 dakika 40 saniye olarak ölçüldü. Etapta 1 saat geride kalırken güneşli havaya rağmen ortalama hız 44.7 kilometre olarak verildi. Peloton biraz yavaşlayıp, kaçış grubu tempo yapınca yeni zaman farkı 2 dakika 15 saniye olarak anonslandı. Bu zaman farkı 66'ncı kilometre geride kalırken ölçüldü. Etabın 2 saatlik dilimi geride kalırken sıcak havanın etkisiyle ortalama hız 41.5 kilometreye düştü.

TIRMANIŞ PRİMİNİ YİNE POMORSKI'NİN

Etabın 100'üncü kilometresi geçilirken 3. kategoriden puan veren tırmanış prim kapısı geride kaldı. İkinci etapta da başarısını sürdüren Michal Pomorski (ATT) kapıyı birinci geçti ve yarın koşulacak Dağların Kralı mayosunu (Kırmızı) giymeyi garantiledi. İkinciliği Axandre Van Petegem (Tarteletto) aldı. Üçüncülüğü Ali İhsan Egin (Konya Büyükşehir Belediyespor) elde etti.

SPRİNT PRİMİ FERİTCAN ŞAMLI'NIN

Etabın son prim kapısı finişe 30 kilometre kala geçildi. Spor Toto takımından Feritcan Samlı, kapıyı ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Michal Pomorski (ATT), üçüncülüğü de Axandre Van Petegem (Tarteletto) elde etti. Kaçış grubu ile peloton arasındaki amansız çekişmenin zaman farkı az da olsa sürüdüğü gözlendi. Kapı geçildikten sonra peloton öndeki grubu yakaladı ve bisikletçiler toplu halde finişe pedal basmaya başladı. Tom Crabbe yine son metrelerde müthiş bir atak yapıp finişe birinci girdi. Crabbe yarınki Marmaris-Kıran tırmanış etabında Turkuaz mayoyu giyecek.

Tom Crabbe, Marmaris'teki zaferi ile kariyerinin dördüncü profesyonel galibiyeti elde etti. Ayrıca 2024'te Tobias Lund Andresen'den beri ilk kez bir bisikletçi, üst üste iki Türkiye Turu etabını kazanmış oldu.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Türk Telekom Sponsorluğundaki Turkuaz Mayo Tom Crabbe’ye İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından takdim edildi.

Spor Toto Sponsorluğundaki Yeşil Mayoyu Tom Crabbe’ye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali tarafından takdim edildi.

Türk Hava Yolları Sponsorluğundaki Kırmızı Mayo Michael Pomorski’ye İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından takdim edildi.

TGA – GoTürkiye Sponsorluğundaki Beyaz Mayo Michal Pomorski’ye, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından takdim edildi.

TUR 2026'IN ÜÇÜNCÜ ETABI: MARMARİS-KIRAN

Yarışa, yarın Marmaris ile Kıran arasında yapılacak 3. etapla devam edilecek.

Sporcular, zirve finişine sahne olacak 132,7 kilometrelik etapta pedal çevirecek. Marmaris Atatürk Caddesi'nden başlayacak etap, Datça Yarımadası'na uzanan zorlu parkurun ardından Kıran'da sona erecek.

Dar ve teknik yolların öne çıkacağı etapta bisikletçiler, hem parkurun zorluk derecesiyle hem de etap zaferi için birbirleriyle mücadele edecek.