        Haberler Spor Diğer Bisiklet TUR 2026 ikinci etabını Tom Crabbe kazandı!

        TUR 2026 ikinci etabını Tom Crabbe kazandı!

        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 152.8 kilometrelik Aydın – Marmaris etabını Team Flanderrs-Baloise takımından Tom Crabbe 3.35.33 ile kazandı. Böylece Crabbe üst üste ikinci zaferini elde etmiş oldu. TUR'da yarın genel klasman birinciliğini etkileyecek kraliçe etabı olarak adlandırılan 133.7 kilometrelik Marmaris – Kıran tırmanışı koşulacak. Turkuaz mayoyu Team Flanders- Baloise takımından Tom Crabbe giyecek.

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 17:32 Güncelleme:
        TUR 2026 ikinci etabını Tom Crabbe kazandı!

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) ikinci etabını, Team Flanders-Baloise takımının Belçikalı sporcusu Tom Crabbe kazandı.

        İlk etabın da galibi olan Crabbe, son bölümü büyük mücadeleye sahne olan 152,8 kilometrelik yarışı 3 saat 35 dakika 32 saniyeyle birinci sırada tamamladı.

        Sprint finişine sahne olan etapta Alpecin-Premier Tech takımından Belçikalı Sente Sentjens 2'nciliği, Burgos Burpellet takımından Meksikalı Cesar Macias ise 3'üncülüğü elde etti.

        Crabbe, genel ve sprint klasmanında liderliğini sürdürerek turkuaz ve yeşil mayoyu korudu.

        ATT Investments ekibinden Polonyalı Michal Pomorski, ikinci etabın tırmanış klasmanını 2, "Türkiye güzellikleri" klasmanını 1. sırada tamamladı ve kırmızı ve beyaz mayoyu sırtında tuttu.

        TURKUAZ MAYOYU CRABBE GİYDİ VE YARIŞ BAŞLADI

        Uğur Kolsuz (Aydın Vali Yardımcısı), Celal Tekin (Aydın Cumhuriyet Başsavcısı), Satılmış Karakaya (Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Emin Müftüoğlu (Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı), Metin Cengiz (Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı), Mehmet Sedat Fırat (Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri) damalı bayrağın sallanması sırasında hazır bulundular. 12.46'da gerçek start öncesi Çeşme – Selçuk etabının birincisi olan Tom Crabbe'nin Turkuaz mayoyu giymesinden sonra pedallar dönmeye başladı.

        ÜÇLÜ BİR KAÇIŞ GRUBU ATAKTA

        Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mehmet Çiçek ile Jelle Vermote ani bir atakla öne çıktı. İstanbul takımından Yunus Yılmaz'da bu atağa katıldı ancak peloton onu yakaladı. 20. kilometre geçilirken bu ikili de pelotona yakalandı. 25'inci kilometre toplu geçildi.

        YARIŞ HAREKETLENİYOR

        Tomas Barta (İstanbul Takımı), Ali İhsan Egin, Muhammed Erkan, Mustafa Tarakçı (Konya Büyükşehir Belediyespor), Feritcan Şamlı, Kaan Özkalbim (Spor Toto), Michal Pomorski (ATT), Axandre Van Petegem (Tarletto) ilk kez ciddi bir kaçış grubu oluşturdular.

        TARAKÇI BİRİNCİ GEÇTİ

        34. kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Sonuçlar şöyle;

        1-Mustafa Tarakçı (Konya Büyükşehir Belediyespor),

        2- Michal Pomorski (ATT),

        3- Kaan Özkalbim (Spor Toto).

        Prim kapısı geçildikten sonra kaçış grubunun pelotonla olan zaman farkı 1 dakika 40 saniye olarak ölçüldü. Etapta 1 saat geride kalırken güneşli havaya rağmen ortalama hız 44.7 kilometre olarak verildi. Peloton biraz yavaşlayıp, kaçış grubu tempo yapınca yeni zaman farkı 2 dakika 15 saniye olarak anonslandı. Bu zaman farkı 66'ncı kilometre geride kalırken ölçüldü. Etabın 2 saatlik dilimi geride kalırken sıcak havanın etkisiyle ortalama hız 41.5 kilometreye düştü.

        TIRMANIŞ PRİMİNİ YİNE POMORSKI'NİN

        Etabın 100'üncü kilometresi geçilirken 3. kategoriden puan veren tırmanış prim kapısı geride kaldı. İkinci etapta da başarısını sürdüren Michal Pomorski (ATT) kapıyı birinci geçti ve yarın koşulacak Dağların Kralı mayosunu (Kırmızı) giymeyi garantiledi. İkinciliği Axandre Van Petegem (Tarteletto) aldı. Üçüncülüğü Ali İhsan Egin (Konya Büyükşehir Belediyespor) elde etti.

        SPRİNT PRİMİ FERİTCAN ŞAMLI'NIN

        Etabın son prim kapısı finişe 30 kilometre kala geçildi. Spor Toto takımından Feritcan Samlı, kapıyı ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Michal Pomorski (ATT), üçüncülüğü de Axandre Van Petegem (Tarteletto) elde etti. Kaçış grubu ile peloton arasındaki amansız çekişmenin zaman farkı az da olsa sürüdüğü gözlendi. Kapı geçildikten sonra peloton öndeki grubu yakaladı ve bisikletçiler toplu halde finişe pedal basmaya başladı. Tom Crabbe yine son metrelerde müthiş bir atak yapıp finişe birinci girdi. Crabbe yarınki Marmaris-Kıran tırmanış etabında Turkuaz mayoyu giyecek.

        Tom Crabbe, Marmaris'teki zaferi ile kariyerinin dördüncü profesyonel galibiyeti elde etti. Ayrıca 2024'te Tobias Lund Andresen'den beri ilk kez bir bisikletçi, üst üste iki Türkiye Turu etabını kazanmış oldu.

        MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

        Türk Telekom Sponsorluğundaki Turkuaz Mayo Tom Crabbe’ye İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından takdim edildi.

        Spor Toto Sponsorluğundaki Yeşil Mayoyu Tom Crabbe’ye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali tarafından takdim edildi.

        Türk Hava Yolları Sponsorluğundaki Kırmızı Mayo Michael Pomorski’ye İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından takdim edildi.

        TGA – GoTürkiye Sponsorluğundaki Beyaz Mayo Michal Pomorski’ye, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından takdim edildi.

        TUR 2026'IN ÜÇÜNCÜ ETABI: MARMARİS-KIRAN

        Yarışa, yarın Marmaris ile Kıran arasında yapılacak 3. etapla devam edilecek.

        Sporcular, zirve finişine sahne olacak 132,7 kilometrelik etapta pedal çevirecek. Marmaris Atatürk Caddesi'nden başlayacak etap, Datça Yarımadası'na uzanan zorlu parkurun ardından Kıran'da sona erecek.

        Dar ve teknik yolların öne çıkacağı etapta bisikletçiler, hem parkurun zorluk derecesiyle hem de etap zaferi için birbirleriyle mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beykoz'da orman yangını

        (İHA) Beykoz'da, ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı bildirilen yangında ormanın başka bir bölgesinde alevler yükseldi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!