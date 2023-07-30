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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tur minibüsü TIR'la çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

        Alanya'da tur minibüsünün TIR'la çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur minibüsünün TIR'la çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 10:08
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        Tur minibüsü TIR'la çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
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        Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda Kazakistan uyruklu turistleri taşıyan M.O. yönetimindeki tur minibüsü, trafik ışıklarındaki Ü.P. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tur minibüsü şoförü ile Ukrayna uyruklu rehber D.V'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 6'sı ağır 12 turist, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

        TIR şoförü Ü.P. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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