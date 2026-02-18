Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Tur Rehberi filmi nerede çekildi? Tur Rehberi konusu ne, oyuncuları kimler? Tur Rehberi filmi bu akşam TV'de!

        Tur Rehberi filmi nerede çekildi? Tur Rehberi konusu ne, oyuncuları kimler?

        Türk sinemasının sevilen isimlerini buluşturan Tur Rehberi filmi, televizyon ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği yapım; komedi, macera ve aksiyon dolu hikâyesiyle dikkat çekiyor. Özellikle "Tur Rehberi filmi nerede çekildi?", "Tur Rehberi konusu nedir?" ve "Tur Rehberi oyuncuları kimler?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Tur Rehberi filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 16:24 Güncelleme: 18.02.2026 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon yayın akışında bu akşam öne çıkan yapımlardan biri olan Tur Rehberi filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle izleyicinin radarına girdi. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün oturduğu film; Antalya’da yapılan çekimleri, tempolu sahneleri ve bol kahkahalı diyaloglarıyla dikkat çekiyor. “Tur Rehberi nerede çekildi?”, “Tur Rehberi filminin konusu ne?”, “Tur Rehberi oyuncu kadrosu” gibi başlıklar arama trendlerinde üst sıralara çıkarken, yapım Ercüment’in yaşlı bir tur kafilesiyle çıktığı beklenmedik yolculuğu mizahi bir dille anlatıyor. İşte Tur Rehberi filmine dair tüm ayrıntılar…

        2

        TUR REHBERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        İnsanları en iyi tanıma yönteminin ‘birlikte tura çıkmak’ olduğunu eğlenceli bir dille gösterecek olan Tur Rehberi eşi benzeri olmayan bir seyahati beyazperdeye aktarıyor. Hiç bir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden bir tur rehberinin hikâyesi.

        3

        TUR REHBERİ OYUNCULARI KİMLER?

        Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun üstlendiği filmin kadrosunda Alp Öyken, Atılgan Gümüş, Eda Akalın, Engin Türkoğlu, Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Melisa Duru Ünal, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ve Tarık Papuççuoğlu yer alıyor.

        4

        TUR REHBERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Çekimlerin büyük kısmının Antalya'da yapıldığı filmin yaklaşık 3 hafta Antalya'da Side, Kepez, Muratpaşa ve Kale İçi'nde gerçekleştirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"