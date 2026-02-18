TUR REHBERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İnsanları en iyi tanıma yönteminin ‘birlikte tura çıkmak’ olduğunu eğlenceli bir dille gösterecek olan Tur Rehberi eşi benzeri olmayan bir seyahati beyazperdeye aktarıyor. Hiç bir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden bir tur rehberinin hikâyesi.