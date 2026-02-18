Tur Rehberi filmi nerede çekildi? Tur Rehberi konusu ne, oyuncuları kimler?
Türk sinemasının sevilen isimlerini buluşturan Tur Rehberi filmi, televizyon ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği yapım; komedi, macera ve aksiyon dolu hikâyesiyle dikkat çekiyor. Özellikle "Tur Rehberi filmi nerede çekildi?", "Tur Rehberi konusu nedir?" ve "Tur Rehberi oyuncuları kimler?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Tur Rehberi filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…
Televizyon yayın akışında bu akşam öne çıkan yapımlardan biri olan Tur Rehberi filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle izleyicinin radarına girdi. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün oturduğu film; Antalya’da yapılan çekimleri, tempolu sahneleri ve bol kahkahalı diyaloglarıyla dikkat çekiyor. “Tur Rehberi nerede çekildi?”, “Tur Rehberi filminin konusu ne?”, “Tur Rehberi oyuncu kadrosu” gibi başlıklar arama trendlerinde üst sıralara çıkarken, yapım Ercüment’in yaşlı bir tur kafilesiyle çıktığı beklenmedik yolculuğu mizahi bir dille anlatıyor. İşte Tur Rehberi filmine dair tüm ayrıntılar…
TUR REHBERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İnsanları en iyi tanıma yönteminin ‘birlikte tura çıkmak’ olduğunu eğlenceli bir dille gösterecek olan Tur Rehberi eşi benzeri olmayan bir seyahati beyazperdeye aktarıyor. Hiç bir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden bir tur rehberinin hikâyesi.
TUR REHBERİ OYUNCULARI KİMLER?
Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun üstlendiği filmin kadrosunda Alp Öyken, Atılgan Gümüş, Eda Akalın, Engin Türkoğlu, Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Melisa Duru Ünal, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ve Tarık Papuççuoğlu yer alıyor.