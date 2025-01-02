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        Haberler Magazin 'Tur Rehberi' gösterime girdi

        'Tur Rehberi' gösterime girdi

        BKM'nin Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi 'Tur Rehberi' yeni yılın ilk gününde izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:59
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        'Tur Rehberi' gösterime girdi
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        2025’in ilk yerli filmi olan ‘Tur Rehberi’ seyircileri kahkaha dolu bir yolculuğa çıkarmaya başladı. Filmi izleyenler çok güldüklerini ve eğlendiklerini dile getirerek 'Tur Rehberi' için "Türkiye’de uzun zamandır aranılan komedi filmi" yorumunda bulundu.

        Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun, yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği ‘Tur Rehberi’, bilinen tüm rehberleri unutturuyor. Gelinoğlu’nun hayat verdiği ‘Ercüment’ karakteri seyircileri eğlenceli bir tura çıkarırken filmi izleyenler ‘Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık’ diyor ve komedi ile birlikte umut dolu bir film olduğunu dile getiriyor.

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        OYUNCULU GÖSTERİMLER BAŞLADI

        Antalya’nın Tarkan’ı Prens Ercü (Cem Gelinoğlu), Hemşire Beray (Eda Akalın), Şoför Muharrem ve minik yol arkadaşları İrem (Melisa Duru Önal) ile unutulmayacak bir tura imza atan ‘Tur Rehberi’ her durağında farklı bir macera yaşatıyor. Film ekibi oyuncu katılımlı gösterimlere başladı. Yeni yılın ilk iki gününde İstanbul’da seyircileri ile buluşan Cem Gelinoğlu, Eda Akalın ve Engin Türkoğlu filmi seyircilerle birlikte izliyor. Hayranları ile buluşan ekibin bir sonraki durağı Bursa, İzmir ve Eskişehir.

        Rehberlik ettiği ilk gezi turunda başına gelmeyen kalmayan Ercüment, tur ekibini kontrol altında tutmaya çalışırken türlü talihsizliklerle kendi yöntemleriyle başa çıkıyor. Bu sırada turda tanıştığı arkadaşları ve kızı onu yalnız bırakmıyor.

        Cem Gelinoğlu ile birlikte Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal’ın komedi dolu performanslarını buluşturan ‘Tur Rehberi’ sinemalarda.

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        #Tur rehberi
        #Cem Gelinoğlu
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