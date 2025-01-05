'Tur Rehberi'nin turne turu

‘Tur Rehberi’ vizyona girmesiyle birlikte Türkiye’nin çeşitli illerinde de tura çıktı.

Cem Gelinoğlu, Eda Akalın, Engin Türkoğlu önce İstanbul’da yapılan gösterimlere katıldı ardından rotayı Bursa, İzmir ve Eskişehir’e çevirdi.

Filmi; oyuncularla birlikte izleyenler, 'Tur Rehberi’ne övgüler yağdırdı ve ekiple birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. 1 ve 2 Ocak’ta İstanbul’da başlayan ‘Tur Rehberi’ turnesi, 3 Ocak’ta Bursa’da devam etti, 4 Ocak’ta da İzmir’de buluştu. 5 Ocak’ta ise Eskişehir’de hayranlarıyla buluşacak.

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Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun, yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği ‘Tur Rehberi’, bilinen tüm rehberleri unutturuyor. Gelinoğlu’nun hayat verdiği ‘Ercüment’ karakteri izleyicileri eğlenceli bir tura çıkarırken filmi izleyenler ‘Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık’ diyor ve komedi ile birlikte umut dolu bir film olduğunu dile getiriyor.

Rehberlik ettiği ilk gezi turunda başına gelmeyen kalmayan Ercüment, tur ekibini kontrol altında tutmaya çalışırken türlü talihsizliklerle kendi yöntemleriyle başa çıkıyor. Bu sırada turda tanıştığı arkadaşları ve kızı onu yalnız bırakmıyor.