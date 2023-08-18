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        Haberler Magazin Turabi Çamkıran hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

        Turabi Çamkıran hastaneye kaldırıldı

        Hastanelik olan Turabi Çamkıran, "Ölmez, sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikâhı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazı bir hayat yaşayacağım ve ne kadar erteleyip, yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapacağım" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 10:49
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        Hastaneye kaldırıldı
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        Turabi Çamkıran, hastanelik oldu. Uzun süredir ABD'de yaşayan Çamkıran, yaşadıklarını anlattı. Hastane odasında poz veren Turabi Çamkıran, "Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşça kalın" dedi.

        "NE KADAR ERTELEDİĞİM ŞEY VARSA ONLARI YAPACAĞIM"

        Turabi Çamkıran, ayrıca, "Ölmez, sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikâhı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazı bir hayat yaşayacağım ve ne kadar erteleyip, yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapacağım. Duam belli, duyan belli...' Hayat kısaymış. Her kimin kalbini kırdıysam kusuruma bakmasın. Cahilliğimden yapmışımdır" ifadelerini de kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        Turabi'nin acı günü
        Turabi'nin acı günü
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        #turabi çamkıran
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