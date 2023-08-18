Turabi Çamkıran hastaneye kaldırıldı

Turabi Çamkıran, hastanelik oldu. Uzun süredir ABD'de yaşayan Çamkıran, yaşadıklarını anlattı. Hastane odasında poz veren Turabi Çamkıran, "Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşça kalın" dedi.

"NE KADAR ERTELEDİĞİM ŞEY VARSA ONLARI YAPACAĞIM"

Turabi Çamkıran, ayrıca, "Ölmez, sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikâhı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazı bir hayat yaşayacağım ve ne kadar erteleyip, yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapacağım. Duam belli, duyan belli...' Hayat kısaymış. Her kimin kalbini kırdıysam kusuruma bakmasın. Cahilliğimden yapmışımdır" ifadelerini de kullandı.

Fotoğraflar: Instagram