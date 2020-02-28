Reuters

Turcas'tan KAP'a yapılan açıklamada, sözleşme uyarınca, ruhsat sahasındaki arama ruhsatı kullanım hakkının yüzde 50'sinin Perenco'ya devredilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Perenco operatörlüğünde yapılması planlanan testlerin başarılı ve petrol üretimine elverişli olması halinde yapılacak yatırımların 3 milyon dolara kadar olan kısmı Perenco tarafından karşılanacak; bu tutarın üzerinde yapılacak harcamalar her iki tarafın ruhsattaki payı oranında olacak.

Açıklamada, arama ruhsatı kullanım hakkı tesisinin sağlanması için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvurunun yapılacağı belirtildi.