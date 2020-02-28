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HaberlerEnerji

Turcas, Perenco ile anlaştı

Turcas Petrol, Denizli'de sahip olduğu ruhsat sahasında petrol üretim potansiyelinin araştırılması ve testlerin gerçekleştirilmesi için Amsterdam merkezli Perenco ile Farm-Out sözleşmesi (Ruhsata ilişkin tam ve bölünmez hissenin devir alma hakkı) imzaladığını duyurdu.

petrol
Reuters

Turcas'tan KAP'a yapılan açıklamada, sözleşme uyarınca, ruhsat sahasındaki arama ruhsatı kullanım hakkının yüzde 50'sinin  Perenco'ya devredilmesinin öngörüldüğü belirtildi. 

Açıklamaya göre, Perenco operatörlüğünde yapılması planlanan testlerin başarılı ve petrol üretimine elverişli olması halinde yapılacak yatırımların 3 milyon dolara kadar olan kısmı Perenco tarafından karşılanacak; bu tutarın üzerinde yapılacak harcamalar her iki tarafın ruhsattaki payı oranında olacak.

Açıklamada, arama ruhsatı kullanım hakkı tesisinin sağlanması için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvurunun yapılacağı belirtildi.

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