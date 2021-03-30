Turex Turizm halka açılıyor

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Turex Turizm'in yüzde 20 hissesi 1-2 Nisan tarihlerinde toplanacak talep sonrası halka açılıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Celal Kalkan, Yatırımcı Rehberi Halka Arz Özel Programı'nda Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'a şirketi, mali tabloları ve gelecek hedeflerini anlatıyor.

Turex Turizm'de ‘eşit dağıtım yöntemi’ ile halka arz olacak. Talep toplamada pay başına fiyat 12 lira olarak belirlenirken halka arz büyüklüğünün 270 milyon lira olması öngörülüyor.

Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı da yüzde 20,83 olacak. Tureks Turizm, halka arz gelirinden şirketin payına düşecek nakdin yüzde 70-80'inin planlanan yatırımların finansmanında yüzde 20-30'luk kısmını da kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanacak. Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını taahhüt etti. Ayrıca, halka arz eden pay sahipleri Kiler Holding, Nazif Ersan, Engin Ersan ve Celal Kalkan, 180 gün süreyle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde borsada veya borsa dışında halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını, şirket payları borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca maliki oldukları şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını taahhüt etti.