'İnşallah en kısa zamanda aramıza döner' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Turgay Tanülkü, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Soğuk havaya rağmen kot ceket giymeyi tercih eden Tanülkü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

67 yaşındaki oyuncu, "Burada birkaç işim vardı, onları hallettim. Evlatları ziyarete geldim" dedi.

"ANNEMİZ GİBİYDİ"

Turgay Tanülkü, ayrıca geçtiğimiz günlerde beyninde tümör tespit edilen ve ameliyat olan rol arkadaşı Sabina Toziya hakkında da konuşarak, "Sabina Hanım gerçekten annemiz gibiydi. Çaycısından şoförüne kadar herkese annelik yaptı. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner. Kendisini çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.