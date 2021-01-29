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Turgay Tanülkü: İnşallah en kısa zamanda aramıza döner

Oyuncu Turgay Tanülkü, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ameliyat olan rol arkadaşı Sabina Toziya ile ilgili konuşan Tanülkü, "Sabina Hanım gerçekten annemiz gibiydi. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner" dedi

Turgay Tanülkü: İnşallah en kısa zamanda aramıza döner - Magazin haberleri
'İnşallah en kısa zamanda aramıza döner'
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Turgay Tanülkü, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Soğuk havaya rağmen kot ceket giymeyi tercih eden Tanülkü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

67 yaşındaki oyuncu, "Burada birkaç işim vardı, onları hallettim. Evlatları ziyarete geldim" dedi.

"ANNEMİZ GİBİYDİ"

Turgay Tanülkü, ayrıca geçtiğimiz günlerde beyninde tümör tespit edilen ve ameliyat olan rol arkadaşı Sabina Toziya hakkında da konuşarak, "Sabina Hanım gerçekten annemiz gibiydi. Çaycısından şoförüne kadar herkese annelik yaptı. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner. Kendisini çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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