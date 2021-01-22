Turgut Tunçalp: Sabina hepimizin annesiydi

"Sabina hepimizin annesiydi" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Turgut Tunçalp, önceki gün Cihangir'de arabasının içinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunçalp, beyninde tümör tespit edilen ve ameliyat olan rol arkadaşı Sabina Toziya hakkında konuştu.

44 yaşındaki oyuncu, "Yönetmenden oyuncusuna, setteki çaycısına kadar hepimizin annesiydi. Çok üzüldük. Sabina şu anda Makedonya'da en iyi doktorlar tarafından bakılıyor. Kendisine moral olsun diye ona ekipçe video çekip attık. Şimdiden onu çok özledim, inşallah iyi olup, dönecek" dedi.