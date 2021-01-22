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Turgut Tunçalp: Sabina hepimizin annesiydi

Oyuncu Turgut Tunçalp, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Ameliyat olan rol arkadaşı Sabina Toziya ile ilgili konuşan Tunçalp, "Yönetmenden oyuncusuna, setteki çaycısına kadar hepimizin annesiydi. Çok üzüldük" dedi

Turgut Tunçalp: Sabina Toziya hepimizin annesiydi - Magazin haberleri
"Sabina hepimizin annesiydi"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Turgut Tunçalp, önceki gün Cihangir'de arabasının içinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunçalp, beyninde tümör tespit edilen ve ameliyat olan rol arkadaşı Sabina Toziya hakkında konuştu.

44 yaşındaki oyuncu, "Yönetmenden oyuncusuna, setteki çaycısına kadar hepimizin annesiydi. Çok üzüldük. Sabina şu anda Makedonya'da en iyi doktorlar tarafından bakılıyor. Kendisine moral olsun diye ona ekipçe video çekip attık. Şimdiden onu çok özledim, inşallah iyi olup, dönecek" dedi.

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