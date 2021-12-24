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Haberler Turizm Turist sayısı kasımda yüzde 19 azaldı
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Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 111,5 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre kasım ayında Türkiye'ye gelen yabancı sayısı yüzde 111,5 yıllık artışla 1,76 milyon kişi oldu. Kasım ayında giriş yapan toplam yabancı sayısı 2019 Kasım'a göre yüzde 19,5 azaldı

Turist sayısı kasımda yüzde 19 azaldı
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Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 111,51 oranında bir artış göstererek 1 milyon 763 982 oldu.

Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il, İstanbul 997 bin 620, Antalya 256 bin 490, Edirne 228 bin 069, Şırnak 36 bin 651, Kırklareli 28 bin 764 oldu

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89,61 artış göstererek 22 milyon 819 bin 746 oldu

Kasım ayında Türkiye'yi en çok 192.809 kişi ile Rus vatandaşları ziyaret etti. Rusya'yı 159.237 ile Bulgar, 152.026 ile Alman vatandaşları takip etti.

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