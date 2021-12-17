Samsun'dan Kars'a gelen yolculardan Zeynep Kasaplı, "Kars'a geldik, en başından beri çok heyecanlıydık. Gerçekten beklediğimize değdi. 4 senedir bunun hayalini kuruyordum. Bilet bulamadık, zamanımız denk gelmedi, şansa ilk sefere denk geldi. Çok mutlu ve heyecanlıydım. Herkese tavsiye ederim, düşünmeden gelsinler" dedi.