Turizm gelirlerinin yüzde 70'i çevrim içi seyahat platformları aracılığıyla sağlanıyor

Turizm sektörü tüm dünyada, dijitalleşme, değişen tüketici alışkanlıkları ve yeni iş modelleriyle büyük bir dönüşüm geçiriyor. Seyahat planlamadan konaklamaya kadar birçok aşamada geleneksel yöntemlerin yerini hızla dijital platformlar alıyor.

Küreselde seyir dijitalleşmeye doğru devam ederken, Türkiye'de ise hem çevrim içi seyahat platformlarının hem de turizm acentelerinin sayısı giderek artıyor.

Seyahat platformlarının Türkiye'deki artışının ardında, ülkenin turizmdeki geniş çeşitliliği, acentelerin sunduğu yerel rehberlikler ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin büyük talep görmesi ön sıralarda yer alıyor.

Turizmden 2027'de 74 milyar dolar gelir hedefi

TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Narin, 2024'te 62,2 milyon turist ağırlayarak, 60,5 milyar dolar gelir elde eden turizm sektörünün, hem cari açığı azaltan hem de istihdam yaratan dev bir ekosistem olduğunu ifade etti.

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Türkiye'nin, turizmde sağladığı sürdürülebilir büyümeyle sadece bölgesinde değil, dünyada da güçlü bir oyuncu olduğu değerlendirmesinde bulunan Narin, "Gelen turist sayısında dünyada 5'inci sıradayız ve turizm gelirlerinde 7'nci sıradaki yerimizi koruduk. Bugün turizm, ülkemizde doğrudan ve dolaylı 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor ve cari açığa 40 milyar doların üzerinde net katkı sunuyor." şeklinde konuştu.

Narin, turizmin stratejik rolünden hareketle, Orta Vadeli Program'da da turizm gelirlerinin 2025'te 64 milyar dolar, 2026'da 69 milyar dolar, 2027'de ise 74 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini aktararak, bu hedeflere ulaşmak için sektörel çeşitliliğin artırılmasının, yeni pazarların keşfedilmesinin ve turizmin 12 aya yayılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Turizmin gücü dendiğinde konaklama tesislerinin, doğal güzelliklerin, kültürel mirasın bir turizm ürünü haline dönüşmesini sağlayan, turizmi bir ekosistem haline getiren en kilit aktörlerden birinin seyahat acenteleri olduğuna dikkati çeken Narin, turizmin görünmez kahramanları olarak nitelendirdiği seyahat acentelerinin sektör için kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

"Tüketici alışkanlıkları ve seyahat planlama süreçleri hızlı değişiyor"

Narin son yıllarda, seyahat endüstrisinin küresel ölçekte büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: