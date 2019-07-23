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Turizm İşletmeciliği Bölümü taban puanı 2019! İşte Turizm İşletmeciliği Bölümü başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber binlerce öğrenci, tercih sürecinde üniversiteler bölümlerinin taban puanlarını merak ediyor. Biz de adaylar için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Turizm İşletmeciliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Turizm İşletmeciliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

Turizm İşletmeciliği Bölümü taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Turizm İşletmeciliği Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Turizm İşletmeciliği Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Turizm İşletmeciliği Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Turizm İşletmeciliği Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.

ÜniversiteProgramPuan
Türü		Öğr.
Şekli		Kont.
2018		Taban
Puanı		Başarı
Sıralaması
BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL)Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul) (İngilizce)TMÖrgün65376,5165537730
İSTANBUL Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün75262,55766361816
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR)Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İngilizce)TMÖrgün60262,10388364662
AKDENİZ Ü. (ANTALYA)Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İngilizce)TMÖrgün50261,30765369672
HALİÇ Ü. (İSTANBUL)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMBurslu4252,83623427482
İSTANBUL MEDENİYET Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün50248,65683459290
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İngilizce)TMÖrgün41245,94500481169
ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün50244,35063494590
AKDENİZ Ü. (ANTALYA)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün100236,61822565055
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün60232,51756605756
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün65229,38871636255
AKDENİZ Ü. (ANTALYA)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün30226,23220664352
AKDENİZ Ü. (ANTALYA)Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İÖ)TMİÖ60224,13880680215
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün60218,25783708873
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İngilizce)TM%50 İnd.10
ARDAHAN Ü.Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul)TMÖrgün40
GÜMÜŞHANE Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün20
LEFKE AVRUPA Ü.Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul) (İngilizce)TMBurslu2
LEFKE AVRUPA Ü.Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul) (İngilizce)TM%50 İnd.1
LEFKE AVRUPA Ü.Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul) (İngilizce)TM%75 İnd.2
ADIYAMAN Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün20DolmadıDolmadı
AFYON KOCATEPE Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün30DolmadıDolmadı
AKSARAY Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün30DolmadıDolmadı
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün100DolmadıDolmadı
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İngilizce)TMBurslu5DolmadıDolmadı
ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR)Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (KKTC Uyruklu)TMÖrgün2DolmadıDolmadı
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün77DolmadıDolmadı
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)(M.T.O.K) (M.T.O.K.)TMÖrgün19DolmadıDolmadı
ATATÜRK Ü. (ERZURUM)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün40DolmadıDolmadı
BALIKESİR Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün80DolmadıDolmadı
BARTIN Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün40DolmadıDolmadı
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü.Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul)TMÖrgün60DolmadıDolmadı
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü.Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul) (İÖ)TMİÖ40DolmadıDolmadı
ERCİYES Ü. (KAYSERİ)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün60DolmadıDolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İÖ)TMİÖ65DolmadıDolmadı
HALİÇ Ü. (İSTANBUL)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TM%75 İnd.36DolmadıDolmadı
KAFKAS Ü. (KARS)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün20DolmadıDolmadı
KARABÜK Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün60DolmadıDolmadı
KIRKLARELİ Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün40DolmadıDolmadı
MERSİN Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün100DolmadıDolmadı
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İÖ)TMİÖ60DolmadıDolmadı
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün40DolmadıDolmadı
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün40DolmadıDolmadı
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün60DolmadıDolmadı
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün60DolmadıDolmadı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün20DolmadıDolmadı
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün80DolmadıDolmadı
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İÖ)TMİÖ40DolmadıDolmadı
SELÇUK Ü. (KONYA)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün60DolmadıDolmadı
SELÇUK Ü. (KONYA)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün40DolmadıDolmadı
SİVAS CUMHURİYET Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün60DolmadıDolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA)Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün40DolmadıDolmadı
ŞIRNAK Ü.Turizm İşletmeciliği(Yüksekokul)TMÖrgün30DolmadıDolmadı
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü.Turizm İşletmeciliği(Fakülte)TMÖrgün30DolmadıDolmadı

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