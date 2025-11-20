Turizm sektörü Antalya'da buluştu

Kongrenin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı katıldı.

YENİ İKLİM GERÇEKLERİNE UYGUN DÜZENLEMELER

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan mevsim kaymaları nedeniyle sektörü yeni iklim gerçeklerine uyumlu hale getirmek için hızlı ve esnek adımlar attıklarını belirterek, Ulaştırma Bakanlığı ve havacılık otoriteleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda sektöre güç verecek yeni düzenlemeleri açıkladı. Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"DHMİ'nin Antalya, Bodrum ve Dalaman havalimanlarında uyguladığı ve geçtiğimiz sezon sona eren kış sübvansiyonları yeniden başlatıldı. Daha önce yalnızca Kasım–Mart dönemini kapsayan yüzde 50 vergi indirimi, artık Nisan ve Mayıs aylarını da içine alacak şekilde genişletildi. Havalimanı işletmecileri ve sivil havacılıkla yaptığımız görüşmeler sonucunda, bu iki ayda uçaklara verilen hizmetlerde yüzde 10 ek indirim sağlandı. Bu adımlar, iklim kaynaklı dalgalanmaların etkisini azaltarak sektörümüzün elini güçlendirecek; Türkiye turizminin istikrarlı yükselişine katkı sunmaya devam edecek."

"KRİZLERE DAYANIKLI BİR TURİZM SEKTÖRÜ OLUŞTURMA HEDEFİNDE BAŞARILI OLDUK" Türkiye'nin artık küresel çapta bir turizm markası haline geldiğini vurgulayan Ersoy, dünyadaki savaşlara, krizlere, gerginliklere rağmen ortaya konulan hedeflere ulaşıldığını, attıkları adımlarla birlikte krizlere dayanıklı bir turizm sektörü oluşturma hedefi noktasında başarılı olduklarını söyledi. Bakan Ersoy, Türkiye'nin bu yılın ilk 9 ayında 50 milyon ziyaretçi ağırladığına, en önemlisi de gecelik yabancı turist harcamasının geçen yıla göre yüzde 9'luk artışla 116 dolar seviyesine çıktığına işaret ederek, ülke turizm gelirinin yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolar seviyesini geride bıraktığını, bu gelirin, tüm zamanların ilk üç çeyrek rekoru olduğunu vurguladı. "ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR, YENİ REKORLARLA TÜRK TURİZMİNİ KÜRESEL ARENADA ZİRVEYE TAŞIDIĞIMIZA ŞAHİTLİK EDECEKTİR" Elde ettikleri kazanımları koruyarak ve daha fazlasını hedefleyerek yola devam ettiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, bunun, sektörün en önemli gereklerinden biri haline gelen sürdürülebilirlik çalışmalarına yoğunlaşmayı da beraberinde getirdiğini söyledi. Ersoy, Türkiye Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik Programı sayesinde sadece üç yıl içinde 18 binden fazla konaklama tesisinin sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası aldığını, GSTC (Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi) kriterlerinin tamamını karşılayarak uluslararası geçerliliğe sahip 3. aşama sertifika almaya hak kazanan tesis sayısının ise 2091 olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, nitelikli bir turizm stratejisiyle son yıllarda yalnızca değişen trendlere uyum sağlamaya çalışan bir oyuncu olmaktan sıyrılıp küresel turizm politikalarının şekillenmesinde aktif rol oynayan bir ülke konumuna yükseldiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Değerli paydaşlarımızla omuz omuza, 64 milyar dolarlık 2025 yılı turizm geliri hedefimize ulaşacağımıza; birlikte ortaya koyacağımız her yeni hedefi de yakalayıp aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birlikteliğimizin aşamayacağı engel, üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllar, yeni rekorlarla Türk turizmini küresel arenada zirveye taşıdığımıza şahitlik edecektir" dedi. Antalya Valisi Hulusi Şahin de Antalya'nın turizm gelirlerinden yatak kapasitesine, milli park sayısından antik kentlere her alanda zirveyi temsil ettiğini belirterek, "Bununla övünüyoruz ama bu bize bir konfor alanı sunmamalı. Turizm çok rekabetçi sektör. Yeni rekabet alanları, yeni destinasyonlar geliyor. Bu rekabete hazır olmamız lazım. Aksi takdirde sektörden silinme riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz" dedi. Krizlerin aynı zamanda fırsatları da getirdiğine işaret ederek, "Pandemi bir tünelse girişinde neredeydik nerelere geldik? Rakiplerimizin önüne geçtik. Bu başarı, akıllı stratejilerle yeni hikayeler yazarak, ön alarak oldu. Önümüzde yeni krizler, zorluklar var. Örneğin sürdürülebilirlik hususunda ön almazsak pandemi benzeri bir tünele girip çıkışında geride kalma riskiyle karşı karşıya kalırız" diye konuştu.

"TURİZM, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN STRATEJİK KALDIRAÇLARINDAN BİRİ" İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz da konuşmasında, bu yılki kongre için belirlenmiş olan "yeni stratejilerle farklılık dizayn et" temasının sadece turizm sektörü için değil, aslında tüm ekonomi için kritik bir yol haritası sunduğunu vurguladı. Sadece bir sektör olarak değil Türkiye ekonomisinin stratejik kaldıraçlarından biri olarak ele aldıkları turizmde dönüşümün ekonomik etkisine, küresel değişimler ışığında yeni stratejilere duyulan ihtiyaca dikkat çeken Yılmaz, "Turizm, Türkiye için bir gelir kalemi olmanın çok ötesinde cari açığın daraltılmasında, döviz girişinin sürdürülebilirliğinde, hizmet ihracatının büyümesinde, istihdamın geniş tabana yayılmasında, bölgesel kalkınmanın hızlanmasında anahtar rol oynayan stratejik bir alandır" dedi. Sektöre dair bazı önemli verileri aktaran Yılmaz, banka ve kredi kartları harcamalarında turizme ilişkin kalemlerde Temmuz–Ekim döneminde yüzde 12,8'lik büyüme gözlemlenmiş olmasının yanı sıra havayolu harcamalarının yüzde 61,3, seyahat acentaları harcamalarının yüzde 81,6, konaklama harcamalarının ise yüzde 53,2 seviyesinde arttığını söyledi.

"TURİZMDE DÖNÜŞÜMLE FARK YARATILABİLİR" Turizm gelirlerinin cari açığı telafi ettiği bir ekonomide enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde döviz kazandırıcı gücü olan sektörün öneminin arttığını vurgulayan Yılmaz, tüm verilerin, turizmin artık ülkemizde ekonomik aktivitenin direnç noktası haline geldiğini gösterdiğini belirtti. Sezgin Yılmaz, turizmde dönüşümle fark yaratılabileceğine dikkat çeken kongrenin bu yılki "yeni stratejilerle farklılık dizayn et" temasının İş Bankası'nda süregelen bir anlayış olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: "Değişen dünya düzeninde geleceğe yönelik öngörü ile hareket ederek oyunda kalmanın ötesinde oyunun kurallarını belirliyoruz. Biliyoruz ki yapay zekanın, ileri teknolojinin başrolü aldığı günümüz dünyasında varlığımızın daim olması için daha ileri teknolojiyle evrilmeye devam ediyoruz. Bu bakış açısıyla iş yapıyor olmanın ülkeye katma değerle döneceğini biliyoruz. İşte tam da böyle bir öngörüyle turizmde de bir dönüşümden bahsetmek istiyorsak, böyle bir dönüşümde rol almak istiyorsak bilmeliyiz ki daha nitelikli turist, daha yüksek kişi başı harcama, daha uzun konaklama süresi, daha çeşitli destinasyonlar, daha düşük karbon ayak izi, daha yüksek dijital deneyim standartlarına erişmeliyiz."

2023 Kasım ayında yine AKTOB Kongresi'nde "sektöre 2 yıl içinde ilave 1 milyar dolar kaynak aktaracaklarına" yönelik verdikleri sözü 2 yıl dolmadan yerine getirdiklerini ifade eden Yılmaz, bu kaynağın yüzde 33'lük kısmını Antalya'ya aktardıklarını söyledi. "ANTALYA'DA HER 5 TL KREDİDEN 1 TL'Sİ İŞ BANKASI TARAFINDAN FİNANSE EDİLİYOR" Sezgin Yılmaz, Antalya'da tüm ticari kredilerin yüzde 45'inin turizm kredilerinden oluştuğunu, turizm kredilerinde özel bankalar içerisinde her 5 TL krediden 1 TL'sinin İş Bankası tarafından finanse edildiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "İş Bankası, turizm camiasının sadece bir finansörü olmak adına değil değer üreten, dijitalleşmeyi hızlandıran, sürdürülebilirliği destekleyen bir iş ortağınız olmak adına hareket ediyor. Sizlerin ihtiyaçlarından yola çıkarak kendi dijital dünyamız, inovasyon hareketlerimizle size yepyeni sürdürülebilirliği olan çözümler sunmaya devam edeceğiz. Varlığımızı, gücümüzü bu ülkeden alıyorken ülkemizin hikâyesini dünyaya anlatan en güçlü sahnelerden biri olan turizm ile bu gücü katma değerle ülkemize taşıyor olacağız. Çünkü biliyoruz ki bu sahnenin değeri kültürel zenginliğimiz kadar ekonomimizin stratejik dayanıklılığıdır."

"TURİZMCİLERLE UZUN MARATON KOŞMAYA HAZIRIZ" 2026 yılı sonuna kadar turizm sektöründe gerçekleşmesi beklenen yeni otel yatırımlarının bütçesinin 2,38 milyar dolar olduğunu, bu bütçenin yüzde 31'lik kısmına denk gelen yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırımın Antalya'daki otel projelerinden oluştuğunu belirten Yılmaz, "Biz Antalya'da bunların tamamını finanse etmeye, fizibilitesine uygun bir şekilde destek vermeye hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. Sadece finansman boyutunda değil diğer konularda da turizmcilerin yanında olmaya, onlarla uzun maraton koşmaya varız." AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu ise turizm sektörünün büyük bir dönüşümden geçtiğini, seyahat nedenlerinin, beklentilerin, misafir profilinin değiştiğini; sürdürülebilirlik beklentileri ve dijital dönüşümün de sektöre her zamankinden daha fazla yenilikçi olmaya zorladığını söyledi. 2025 yılının ilk 9 ayında geceleme sayılarının yüzde 60'tan fazlasının Antalya'da gerçekleştiğine işaret eden Kavaloğlu, önümüzdeki dönemlerde Antalya konaklama sektörü olarak üç temel önceliklerinin sürdürülebilir ve yüksek nitelikli turizm, dijital dönüşüm ve veri odaklı yönetim, pazar çeşitliliği ve yenilikçi tanıtım olacağını belirtti. Kavaloğlu, "Bu üç başlık, turizmin hem ekonomik hem ekolojik geleceğini belirleyecek. Bu vizyonun hayata geçmesi için kamu ve özel sektörün el ele çalışması, yerel yönetimlerin destek vermesi ve sektör paydaşlarının ortak sorumluluk üstlenmesi gerekiyor" dedi.

WTTC verilerine göre, 2024 yılında seyahat ve turizm sektörünün küresel ekonomiye 11,1 trilyon dolar katkı sağlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Kavaloğlu, önümüzdeki dönemde öne çıkan başlıca eğilimleri yapay zekâ ve akıllı destinasyonlar, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm, finansal esneklik ve erişilebilir lüks, krize dayanıklılık ve iklim bilinci, sezon dengesizliğini yönetme, dijital göçebelik, deneyimsel ve amaç odaklı seyahat ile oyun, spor ve e-spor turizmi olarak sıraladı. Antalya Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir ise sonuna yaklaştığımız 2025 yılı turizm sezonunun, 2024 yılı rakamlarına paralel kapanacak gibi göründüğünü belirterek, çevremizde devam eden savaşlar, çatışmalar dikkate alındığında bu bir başarı olsa da uluslararası alanda rekabet ettiğimiz destinasyonlarda ciddi büyüme gerçekleştiğini, bu durumun geleceğimiz için önemli bir uyarı olarak dikkate alınması gerektiğini söyledi. Başarının sadece ağırlanan misafir sayısı ile ölçülmemesi gerektiğini, Antalyalıların mutluluğunun da büyük önem taşıdığını söyleyen Özdemir "Bu nedenle yerel esnafın kazandığı, çiftçinin ürününü değer kattığı, gençlerin sektörde iş bulabildiği ve emeğinin karşılığını alabildiği bir modeli hep birlikte oluşturmalıyız. Antalya turizmi büyürken Antalya halkının refahı da büyümelidir" dedi.