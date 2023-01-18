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Turistler yakın ve kısa yolculuklar yapacak

2022'de tüm dünyada 900 milyondan fazla kişi seyahat etti. BM Dünya Turizm Örgütü verilerine göre turist sayısı 2021'in 2 katına çıksa da pandemi öncesinin yüzde 63'ünde kaldı. Orta Doğu turizmde 2019 verilerine en çok yaklaşan bölge oldu. Raporda bu yıl turizme en çok etki edecek faktörün ekonomik kriz olduğu kaydedildi. Turistlerin daha az harcayıp, daha kısa yolculuklar yapacağı ve daha yakın yerleri tercih edeceği öngörüldü

Turistler yakın ve kısa yolculuklar yapacak
HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) açıkladığı yeni verilere göre, 2022'de 900 milyondan fazla turist uluslararası seyahat etti. Bu, 2021'de kaydedilen sayının iki katı oldu.

EN GÜÇLÜ TOPARLANMA ORTA DOĞU'DA

Orta Doğu'yu ziyaret eden yabancıların pandemi öncesi sayıların yüzde 83'üne çıkmasıyla, bu bölge en güçlü artışı yaşadı. Turist sayısındaki toparlanmada ikinci sırada olan Avrupa, 2022'de 585 milyon turistle pandemi öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 80'ine ulaştı.

Afrika ve Amerika, pandemi öncesi ziyaretçilerin yüzde 65'ini geri alırken , Asya ve Pasifik, yalnız son aylarda kaldırılmaya başlanan sert pandemi kısıtlamaları nedeniyle yüzde 23'e ulaşabildi.

UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, yeni yılın küresel turizm için daha fazla iyimserlik getirdiğini söyledi.

Ekonomik faktörler, insanların 2023'te nasıl seyahat edeceğini etkileyebilir. UNWTO yurtiçi ve bölgesel seyahat talebinin daha geniş çaplı toparlanmasına yardımcı olacağını düşünüyor. Raporda bu yıl turizme en çok etki edecek faktörün ekonomik kriz olduğu kaydedildi. Turistlerin daha az harcayıp,daha kısa yolculuklar yapacağı ve daha yakın yerler, tercih edeceği öngörüldü.

ÇİNLİ TURİSTLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

UNWTO raporunda yer alan değerlendirmeye göre Çin'de Covid19 ile ilgili seyahat kısıtlamalarının son zamanlarda kaldırılması, Asya ve Pasifik'te turizm sektöründe pandemi öncesinde turistlerinin geri dönmesi için önemli bir adım. Bir çok bölgede uluslararası turizmin artması bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ TURİZME ETKİSİ

Raporda ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırganlık, gelecekte turizmin toparlanmasında ağırlık verebileceği belirtildi.

UNWTO Güven Endeksi'nde, ocak-nisan ayları turizm sektöründe ihtiyatlı iyimserlik gösterdi. İyimserlik 2022'nin aynı döneminden daha yüksek çıktı.

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