Her ay 490 milyon kullanıcının turistik destinasyonlar, otel, restoran, müze ve ören yerleri, turlar ve havayolu şirketleri ile ilgili yorumlarını paylaştığı ve puanladığını TripAdvisor’ın İstanbul resmi şehir tanıtım sayfalarını bir yıl boyunca, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) yönetecek.

Yapılan açıklamaya göre, sayfaların yönetimi, ICVB’nin önemli projelerinden biri olan One Istanbul markası üzerinden gerçekleştirilecek.

İstanbul Ticaret Odası ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç, Tripadvisor’da bulunan İstanbul tanıtım sayfalarını devralan ICVB’nin İstanbul’u dünyaya tanıtmak adına şehirde bulunan oteller, restoranlar, mekanlar, çeşitli bölge ve temalar üzerinden seçim yapılabilir listeler oluşturacağını söyledi.

TripAdvisor puanlamasında 1 yıldızlık artışın işletmeler için ortalama yüzde 5-9 ilave gelir getirdiğini belirten Avdagiç, "İstanbul’un turizm gelirlerine büyük ivme kazandıracak bir pazarlama hamlesi başlatıyoruz. İstanbul’un marka ve ürünlerini sosyal medya entegrasyonu ile en iyi şekilde tanıtarak, şehrimizin enerjisini dünyaya daha güçlü şekilde yayacağız. Ziyaretçi etkileşim ve kullanım dataları ile zenginleşen derinlikli raporlama imkanının elde edilmesi ve detaylı bir İstanbul ziyaretçi grafiğinin oluşturulmasını da sağlayacağız ve bu verilerden oluşan bilgiyi İstanbul’un tüm paydaşları ile dönem dönem paylaşacağız" diye konuştu.

İstanbul’un ‘büyük veri’ kabiliyetleri ile hedef bölge ve segmentlere, yerel dillerinde özel reklam verme imkanı da sağlayan TripAdvisor aracılığıyla, dünyanın dört bir yanına dijital dünyadan sesini duyuracağını belirten Avdagiç, siteyi İstanbul seyahati rezervasyonu yapmaya motive eden iletişim kanalı olarak kullanacaklarını da kaydetti.

'KONGRE TURİZMİNDE ÇIKIŞ İSTİYORUZ'

İTO Başkanı Avdagiç, "İstanbul’a olan ilgiyi ciddi oranda artıracak tanıtım sayfaları aracılığıyla, İstanbul’un sahip olduğu değer ve güzellikler, milyonlarca TripAdvisor kullanıcısının karşısına en doğru bilgilerle çıkacak ve şehrin tanıtımı güvenilir içeriklerle yapılacak. ICVB olarak, önümüzdeki yıllarda, İstanbul’un TripAdvisor listelerinde de ‘Dünyanın 1 Numaralı Destinasyonu’ unvanını kazanmasını ve bu unvanın kalıcı olmasını hedefliyoruz. İstanbul’u uluslararası alanda etkili bir şekilde temsil ederek, dijital dünyada ve kongre turizminde önemli bir çıkış yakalamak istiyoruz" ifadesini kullandı.

TripAdvisor Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver da, turistlerin yüzde 92’sinin, diğer turistlerin TripAdvisor gibi seyahat platformlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı yorum ve tavsiyelerine, destinasyon reklamlarından daha fazla güvendiklerini söyledi.

Shiver, "Son iki yılda TripAdvisor üzerinden Türkiye’yi inceleyen seyahatçi sayısı yüzde 158 artış gösterdi. Bu da Türkiye’ye olan ilginin canlandığını bizlere gösteriyor. Seyahatçilerin Türkiye’ye olan ilgisi şu an tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu büyümenin çok büyük bir kısmı İstanbul’un misafirperverliğinden, kültürel ve tarihi zenginliğinden ve gastronomi alanındaki çeşitliliğinden kaynaklanıyor. 2018 yılında, kullanıcılarımız tarafından seçilen en sevilen destinasyonların arasında İstanbul da yer aldı ve Travelers’ Choice Destinasyon Ödüllerimizin kapsamında, İstanbul, dünyanın en iyi 8'inci destinasyonu oldu. Travelers’ Choice ödülü, TripAdvisor tarafından seyahat sektörünün en iyilerine, hizmet, kalite ve müşteri memnuniyeti noktalarına odaklanarak verilen en önemli ödül" diye konuştu.

Shiver, İstanbul’u aylık 490 milyondan fazla tekil ziyaretçi kitlelerine tanıtacaklarını kaydetti.

ICVB, İstanbul sayfasının yönetimini devralarak şehrin ana sayfasında yer alan bilgi ve görselleri düzenlemenin yanı sıra birtakım özel haklara da sahip olacak.

ATILACAK ADIMLAR 8 BAŞLIKTA TOPLANDI

İTO Başkanı Avdagiç, bunları 8 başlık halinde şöyle açıkladı:

1- En önemli hedef, her ay 490 milyon kullanıcının kullandığı TripAdvisor’da, İstanbul’a olan ilginin ve ziyaretçi trafiğinin artırılması.

2- Projeyle, İstanbul’un sahip olduğu değerler, milyonlarca TripAdvisor kullanıcısının karşısına en doğru bilgilerle çıkacak. Bir başka ifadeyle şehrin tanıtımı güvenilir içeriklerle İTO/ICVB tarafımızdan yapılacak.

3- İstanbul’un TripAdvisor listelerinde ‘Dünyanın 1 Numaralı Destinasyonu’ unvanını kazanmasında ve bu unvanının kalıcı olmasında önemli bir eşik aşılmış olacak.

4- Hedef bölge ve segmentlere, yerel dillerinde özel reklam verme imkanı da sağlandığı için, gerçek anlamda dünyanın dört bir yanına dijital dünyadan İstanbul’un sesi duyurulabilecek.

5- Dijital mecranın imkanlarıyla ‘akıllı hedefleme’ imkanlarına kavuşulacak. Sözgelimi İstanbul’a rakip destinasyonların sayfalarını ziyaret eden ve o destinasyonlara seyahat etmeyi planlayan TripAdvisor kullanıcıları tespit edilebilecek. Bu kişilere ilgi alanlarına göre İstanbul’un zenginlikleri hakkında duyuru yapıp onlar da şehre çekilebilecek.

6- TripAdvisor’da gerçekleşen etkileşim ve data kullanımı, bize İstanbul ziyaretçileri için derinlikli ve güvenilir raporlama imkanı verecek.

7- İstanbul’da gerçekleştirilecek olan her çeşit etkinliğin duyurusunun uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yapılması fırsatına sahip olunacak.

8- En önemlisi de seyahate çıkanları, İstanbul rezervasyonuna motive eden bir iletişim kanalı ortaya çıkmış olacak.