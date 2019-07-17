Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Nijer'in Tessaoua ve Aguié bölgelerinde ihtiyaç duyulan sağlık operasyonlarını gerçekleştirmek amacıyla 2005 yılından bu yana başta Sağlık Bakanlığı ve TİKA’nın destekleri ile Gönüllüler Hareketi Afrika’da 14 yıldır insani yardım çalışmalarını sürdürmekte.





GÖNÜLLÜLER HAREKETİ ŞİFA DAĞITIYOR

Sivil toplum kuruluşları ve onbinlerce gönüllüyü bir araya getiren ve Türkiye’nin ilk iyilik platformu olma özelliğini taşıyan Gönüllüler Hareketi her yıl periyodik olarak düzenledikleri, Sağlık Organizasyonları ile şifa dağıtmaya devam ediyor.

"7 YILDIR DÜNYA BİRİNCİSİYİZ"

Gönüllüler Hareketi Başkanı İbrahim Ceylan, Nijer'in başkenti Niamey'e 720 kilometre uzaklıkta bir bölgede ihtiyaç sahibi insanların yeniden görmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Afrika'da iklim ve bölgesel şartlardan kaynaklanan katarakt ameliyatları ile binlerce insanın yeniden ışığa kavuşmasına vesile olduklarını vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti: Afrika Kıtası'na ulaşmasına vesile olduğumuz sağlık ve lojistik yardımların yanı sıra kıta için dönüştürücü ve iyileştirici projelerimizi yürütüyoruz. Bunun ilk adımı olarak Nijer’de hazırlıkları tamamlanmak üzere olan hastanemizin kuruluşu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malzemesini yanında götürmek suretiyle Afrika kırsalında gün başına ameliyat sayısıyla 7 yıldır Dünya birincisiyiz. 11 günde 584 katarakt ameliyatı olmak üzere toplam 948 cerrahi ameliyatı ile 18.500 klinik muayene gerçekleştirildi. Temiz ve içilebilir suya erişimin olmadığı bölgeler de bugüne kadar 996 adet su kuyusu açtık. Açtığımız su kuyularının devamlı ve düzenli bakımını da üstleniyoruz. Öte yandan Afrika ve mağdur coğrafyalarla birlikte kendi ülkemizin ihtiyaç sahipleri ile de ilgili yerel çalışmalarımız mevcut.